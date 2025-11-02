Homem é morto a facadas em frente a supermercado em Goiânia

Vítima foi atingida no pescoço e morreu no local. Suspeito do crime foi identificado e preso pela Polícia Militar

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Um homem de 40 anos, identificado como José Orlando Lopes da Silva, foi assassinado a facadas na noite deste domingo (02), no Residencial Recanto do Bosque, na região Noroeste de Goiânia.

O crime ocorreu em frente a um supermercado na Rua RB 3, onde a vítima foi atingida com um golpe no pescoço.

O socorro médico chegou a ser acionado, mas José Orlando não resistiu à gravidade do ferimento e teve o óbito confirmado ainda no local.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito do homicídio tem 24 anos e preso após reforço do patrulhamento na região.

O local do crime foi isolado para a realização da perícia e o caso será investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DEIC).

