Millie Bobby Brown teria sido assediada por colega de ‘Stranger Things’, diz jornal

Resultado da investigação não é conhecido, mas o jornal apurou que as afirmações não incluíam acusações de má conduta sexual

Folhapress - 02 de novembro de 2025

David Harbour e Millie Bobby Brown em gravações de Stranger Things. (Foto: Reprodução/Netflix)

O ator David Harbour enfrenta acusações de que teria intimidado e assediado a colega de elenco Millie Bobby Brown antes do início das filmagens da próxima temporada da série “Stranger Things”, da Netflix, de acordo com uma reportagem publicada neste sábado pelo jornal britânico Daily Mail. Nem a Netflix nem o ator comentaram.

Harbour, de 50 anos, interpreta o ex-chefe de polícia Jim Hopper, que adota a personagem Eleven, vivida por Brown na série que está prestes a lançar sua quinta e última temporada, no fim deste mês. Ele teria sido alvo de uma investigação interna depois que a atriz britânica supostamente reclamou de seu comportamento em relação a ela.

O resultado da investigação não é conhecido, mas o jornal apurou que as afirmações não incluíam acusações de má conduta sexual. Uma fonte disse que Brown apresentou uma denúncia de assédio e bullying antes do início das filmagens da temporada com páginas e páginas de acusações. A investigação teria durado meses.

Harbour está agora no centro das atenções por ter virado tema do novo álbum da cantora Lilly Allen, “West End Girl”, no qual ela afirma que ele a traiu várias vezes. Segundo a reportagem do Daily Mail, Allen teria apoiado o ex-marido, de quem se separou no ano passado, enquanto a investigação estava em curso.

Brown teve um representante pessoal no set durante as filmagens da temporada final, que tem potencial para ser um dos maiores sucessos da Netflix. A plataforma de streaming vai lançar os episódios em três partes –em 26 de novembro, no Natal e em 31 de dezembro.

A atriz passou de uma adolescente desconhecida a uma estrela global com uma fortuna estimada em US$ 50 milhões, cerca de R$ 268 milhões, graças à série, que começou a ser exibida em 2016 e tornou a Netflix um dos maiores estúdios de Hollywood.