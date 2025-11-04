Suspeito de sequestrar empresário paulista sob ordens de ex-assessor da Alego é preso pela Polícia Civil

Servidor público seria autor intelectual do crime, motivado por dívida de R$ 1,5 milhão

Augusto Araújo - 04 de novembro de 2025

Josemar é suspeito de planejar crime contra empresário. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), prendeu preventivamente o terceiro e último executor de um sequestro relâmpago cometido em Goiânia contra um empresário de São Paulo. Um dos mentores do crime seria Josemar Alencar Linhares de Oliveira, ex-assessor parlamentar da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

A operação foi deflagrada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), nesta segunda-feira (03), e teve apoio da PC de Minas Gerais.

Segundo a PC, os dois teriam se conhecido em uma convenção na cidade de São Paulo (SP), onde decidiram abrir uma empresa no ramo de soluções financeiras juntos.

A iniciativa não deu certo, mas eles acabaram fechando acordos com criptomoedas e bancos digitais, sendo que, em um destes, Josemar acabou ficando com o prejuízo, na casa dos R$ 1,5 milhão.

Por conta disso, o suspeito atraiu o empresário de São Paulo até Goiânia, marcando duas reuniões com ele, sendo que a primeira foi desmarcada pelo mandante e, na segunda, realizada no dia 27 de junho, ele enviou outra pessoa ‘para representá-lo’.

Contudo, na ocasião, o falso representante busca a vítima em um hotel da capital goiana. Momentos depois, um segundo suspeito que estava escondido no porta-malas com uma arma, e, assim que o carro saiu do hotel, o assalto foi anunciado.

Assim, o empresário conseguiu transferir R$ 6.813,28 e foi abandonado em uma estrada de terra às margens da GO-147, onde posteriormente foi socorrido por um caminhoneiro.

Ciclo fechado

Com a prisão do último envolvido, a PC informou que o ciclo investigativo foi concluído, com a identificação e responsabilização de todos os participantes.

O ex-assessor parlamentar, considerado mentor do sequestro, foi condenado pela Justiça em setembro de 2025 pelos crimes de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, roubo majorado, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

