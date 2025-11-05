Icônico refrigerante dos anos 90 volta ao mercado após 25 anos

Clássico retorna com fórmula mais saudável e foco em sustentabilidade, despertando nostalgia nos fãs

Gabriel Yuri Souto - 05 de novembro de 2025

(Foto: Gerada por IA/Reprodução/Gazeta)

Depois de um hiato de 25 anos, o refrigerante Slice, sucesso entre os anos 1980 e 1990, está de volta às prateleiras dos Estados Unidos. Criado pela PepsiCo em 1984, o produto marcou época por ser o primeiro refrigerante do mercado a conter suco natural em sua composição. Agora, o clássico retorna repaginado, sob o nome Slice 2.0, com proposta voltada à saúde e à sustentabilidade.

A nova versão promete ser uma alternativa mais leve e consciente aos refrigerantes tradicionais. Cada lata do Slice 2.0 possui apenas 5 gramas de açúcar e inclui nutrientes adicionados, além de adotar processos de produção sustentáveis — um reflexo das tendências atuais de consumo mais saudável e responsável.

O relançamento foi viabilizado por uma parceria entre a PepsiCo e a Suja Life, empresa californiana especializada em bebidas orgânicas e naturais. Juntas, as companhias esperam resgatar o apelo nostálgico do Slice entre antigos fãs e conquistar novos consumidores interessados em opções funcionais e com menos açúcar.

Embora o refrigerante tenha sido um fenômeno nos Estados Unidos, ele nunca chegou oficialmente ao mercado brasileiro. Por enquanto, a nova versão também não tem previsão de lançamento no Brasil, e a PepsiCo ainda não confirmou planos de distribuição no país.

O Slice 2.0 será disponibilizado em quatro sabores — cola, laranja, toranja e limão-lima — e especialistas do setor acreditam que, caso o retorno repita o sucesso do passado, pode abrir caminho para uma expansão global.

Com a crescente busca por bebidas mais naturais e com menor teor calórico, a expectativa é que o Slice 2.0 conquiste novamente o público e se torne um símbolo da nova era dos refrigerantes saudáveis.

