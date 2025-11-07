Especialista explica por que o posicionamento de marca é essencial para o sucesso profissional

É essencial que profissionais liberais reflitam sobre como estão sendo vistos e se percepção corresponde à imagem que realmente desejam transmitir

Gabriella Pinheiro - 07 de novembro de 2025

Em meio a um mercado cada vez mais competitivo e repleto de informações, ter um bom posicionamento de marca deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade estratégica.

Conforme explica a mentora em posicionamento de marca, Laureana Guedes, é essencial que os profissionais liberais reflitam sobre como estão sendo vistos e se essa percepção corresponde à imagem que realmente desejam transmitir — ou se estão presos a um posicionamento que nem sequer escolheram.

“A verdade é simples: quando você não decide quem é no mercado, o mercado escolhe por você”, destaca.

As consequências de não definir um posicionamento claro podem se refletir em diversos aspectos. De acordo com Laureana, um deles é que, por não comunicar seu real valor, o profissional pode acabar desvalorizando o próprio serviço, cobrando menos e atraindo clientes que não correspondem ao público que deseja alcançar.

Por isso, ela reforça que ter um posicionamento de marca não é frescura, mas sim uma estratégia para amadurecer nos negócios.

“É sobre amadurecer, assumir quem você é e comunicar isso com clareza. Só assim você deixa de ser mais um profissional tentando ser notado e se torna uma marca que conecta com os clientes”, reflete.

Veja o vídeo:

