6 frases que quem é mentiroso fala com frequência e muitos não percebem

Há expressões comuns que revelam mais sobre caráter do que parece à primeira vista

Magno Oliver - 08 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Cottonbro Studio/Pexels)

Nem sempre uma mentira contada por uma pessoa muito mentirosa é dita com clareza como as pessoas imaginam. Muitas vezes, ela se esconde por trás de frases comuns, ditas com naturalidade e repetidas para convencer.

Pessoas mentirosas sabem usar a linguagem como escudo: quanto mais simples e confiante a fala, mais difícil é perceber o engano. Entender esses sinais verbais ajuda a identificar manipulações sutis e proteger-se de falsidades disfarçadas de sinceridade.

1. “Tô te falando a verdade, uai!”

Quanto mais alguém repete essa afirmação, menos confiável tende a parecer. A insistência revela necessidade de convencimento, não de sinceridade. É bem diferente.

2. “Você entendeu errado o que eu disse”

Manipuladores usam essa frase para inverter a responsabilidade e confundir a outra pessoa. É uma tática comum de gaslighting, que faz o outro duvidar da própria percepção.

3. “Você pode perguntar pra quem quiser, não tô mentindo”

Quem fala isso tenta mostrar confiança mas, muitas vezes, está blefando para conseguir te enganar. Pessoas mentirosas apostam que ninguém vai, de fato, checar a história. Elas blefam o tempo todo para conseguirem o que querem.

4. “Juro por tudo que é mais sagrado nesse mundo!”

Deu até um dejavú ouvindo essa, não é mesmo? Pois o mentiroso adora exagerar nos juramentos. Quanto mais teatral o discurso, maior a chance de ser uma tentativa de mascarar insegurança. Pessoas verdadeiras raramente precisam reforçar o óbvio.

5. “É que não lembro direito…sabe”

Essa frase é uma saída clássica para evitar contradições e que ela seja pega no flagrante. O mentiroso usa o esquecimento seletivo como defesa quando teme ser pego em incoerência.

6. “Sabe que eu nunca faria isso”

Essa frase soa nobre, mas costuma ser uma negação emocional. Uma pessoa mentirosa usa generalizações para se proteger e evitar discussões sobre atitudes específicas.

