Briga por ciúmes termina com agressão, ameaça e polícia no Setor Bueno

Envolvidos foram encaminhados ao IML para exames de corpo de delito e, posteriormente, à DEAM

Da Redação - 08 de novembro de 2025

Envolvidos na briga apresentaram versões diferentes dos fatos para a polícia. (Foto: Reprodução)

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar (PM) na manhã deste sábado (08), no Setor Bueno, em Goiânia. O caso foi atendido após solicitação feita por uma mulher que informou ter sido agredida pelo companheiro, que estaria em posse de uma arma branca.

No endereço, os policiais encontraram duas mulheres que contaram ter vindo de São Paulo para passar alguns dias na capital goiana, hospedadas em um apartamento com o namorado de uma delas.

As mulheres relataram que, durante a noite anterior, o trio esteve em uma boate, onde consumiram bebidas alcoólicas e conheceram outra pessoa, que as acompanhou até o apartamento por volta das 6h. Já no local, o homem teria manifestado o desejo de manter relação sexual com a recém-conhecida, o que gerou uma discussão com a companheira.

Durante o desentendimento, ele teria segurado a namorada pelos braços, tentando asfixiá-la ao apertar seu pescoço, além de desferir tapas em seu ombro. Em seguida, pegou uma navalha e afirmou que se mataria para incriminá-la. Para piorar a situação, o homem arrancou a maçaneta da porta do quarto para impedir que a colega interferisse na briga.

O homem, por sua vez, apresentou uma versão diferente. Ele contou à PM que a companheira teria sido a responsável por convidar a quarta pessoa, supostamente uma garota de programa, e que, após retornarem da boate, a namorada teve uma crise de ciúmes, pegou uma navalha e o feriu no pescoço e no dedo, além de desferir tapas em seu braço, peito e pescoço.

Diante dos fatos, os policiais conduziram os envolvidos ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito e, posteriormente, à Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado.

