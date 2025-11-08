Trabalhador morre após ser atropelado por caminhão em canteiro de obras na zona rural de Aruanã

Veículo percorreu cerca de 14 metros em marcha a ré até atingir a vítima

Da Redação - 08 de novembro de 2025

Após o acidente, motorista desceu do caminhão em estado de choque e bastante abalado. (Foto: Reprodução)

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu no final da manhã deste sábado (08) após ser atropelado por um caminhão em um canteiro de obras na zona rural de Aruanã, região noroeste de Goiás. O caso foi registrado como um acidente de trabalho e mobilizou equipes do Batalhão Rural e do 55º Batalhão da Polícia Militar.

A equipe foi acionada para averiguar a ocorrência no local onde funciona um canteiro de obras de uma empresa. Ao chegarem, os policiais foram informados por trabalhadores que o motorista de um caminhão se preparava para iniciar o expediente e, ao dar ré no veículo, não percebeu a presença de um colega de trabalho logo atrás.

O caminhão percorreu cerca de 14 metros em marcha a ré até atingir a vítima. Ao perceber o acidente, os funcionários começaram a gritar para que o motorista avançasse o veículo para frente, o que foi feito de imediato. Em seguida, ele desceu do caminhão em estado de choque e bastante abalado.

Uma equipe de saúde da empresa foi acionada e chegou rapidamente ao local. Os socorristas constataram que a vítima ainda apresentava sinais vitais e iniciaram os primeiros atendimentos. Apesar dos esforços, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A equipe policial verificou as condições do caminhão e constatou que todos os sinais e sistemas de iluminação estavam funcionando normalmente. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias exatas do acidente.

