Truque das japonesas para lavar o cabelo e deixar os fios mais macios e sedosos

Ritual milenar que transforma a rotina de cuidados capilares

Gabriel Yuri Souto - 08 de novembro de 2025

(Foto: Pexels)

Por séculos, o Japão transformou o ato de se cuidar em um território onde tradição e minúcia caminham juntas. Das gueixas que passavam horas lapidando penteados estruturados ao surgimento dos primeiros banhos públicos ainda no período Edo, a relação do país com o cabelo sempre teve algo de reverência. E é justamente dessa herança, carregada de rituais e disciplina, que nasce um método que hoje desperta curiosidade no Ocidente: a forma como as japonesas lavam os fios para deixá-los mais macios e sedosos.

A revista Vogue, que reúne especialistas em beleza asiática, reforça que essa rotina não tem nada de improviso. No Japão, o couro cabeludo é tratado com a mesma seriedade que a pele do rosto — algo confirmado pela cabeleireira Maria Roberts, fundadora do spa capilar Madart x Studio 25, entrevistada pela publicação. Segundo ela, enquanto no Brasil o uso de escovas massageadoras durante o banho ainda engatinha, no Japão o hábito é tão comum que muitas mulheres utilizam duas ferramentas de silicone ao mesmo tempo, uma de cada lado da cabeça, repetindo o gesto até duas vezes por dia.

Roberts explicou à Vogue que lavar o cabelo por lá é menos sobre os fios em si e mais sobre o que es

tá debaixo deles. A técnica de massagem começa na parte posterior da cabeça e segue até o topo, insistindo na região da coroa, onde existe maior concentração de terminações nervosas. Com duas escovas, o shampoo penetra melhor, a circulação sanguínea é ativada e o couro cabeludo relaxa — o que, segundo a profissional, melhora até o crescimento dos fios e ajuda a descarregar tensões acumuladas.

Outro ponto destacado pela Vogue é a etapa anterior ao shampoo: o uso de óleos capilares, prática profundamente enraizada no país. Por lá, equilibrar o couro cabeludo é prioridade, e produtos oleosos são aplicados para manter a limpeza por mais tempo. É uma tradição antiga: as gueixas já utilizavam óleo de camélia para brilho e maciez.

A etapa da secagem também segue sua própria liturgia. Roberts afirma que as japonesas evitam friccionar os fios e minimizam o uso do secador. Segundo especialistas da JJ Cosmetics, citados pela Vogue, elas preferem retirar cerca de 70% da umidade com toalhas de microfibra ou até camisetas de algodão, reduzindo o frizz e preservando a saúde do fio.

O resultado desse ritual, sustentado por técnica e paciência, é simples de perceber: fios mais limpos, toque mais leve e um brilho que parece difícil de alcançar — até descobrir que o segredo está na massagem certa e em um pouco de tradição japonesa.

