Brasil deixará de usar obturações prateadas nos dentes por conter mercúrio; veja se quem tem precisa remover

Decisão segue recomendação da Organização Mundial da Saúde e busca reduzir o uso do mercúrio das obturações em consultórios odontológicos

Gabriel Yuri Souto - 10 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Por décadas, o amálgama aquela restauração prateada usada para tratar cáries, foi comum nos consultórios odontológicos.

Mas essa técnica, que já foi símbolo de durabilidade, agora está com os dias contados no Brasil.

A decisão segue uma orientação global da Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda eliminar o uso do mercúrio em produtos odontológicos.

O metal é tóxico e pode causar danos tanto à saúde quanto ao meio ambiente.

O que muda com a nova medida

O Ministério da Saúde determinou que o uso do amálgama será gradualmente substituído por materiais mais seguros, como resinas e compósitos livres de metais pesados.

A preocupação não é apenas com os pacientes, mas também com o descarte incorreto do material, que pode contaminar o solo e os rios quando jogado fora de forma inadequada.

Quem já tem restaurações prateadas precisa remover?

De acordo com especialistas, não é necessário substituir as restaurações antigas se elas estiverem em boas condições.

A remoção só deve ocorrer caso o material apresente rachaduras, infiltrações ou comprometa a estrutura do dente.

Dentistas também alertam que retirar o amálgama sem necessidade pode liberar vapor de mercúrio, o que aumenta a exposição ao metal.

Por isso, o ideal é manter o acompanhamento odontológico e fazer avaliações periódicas.

Alternativas mais seguras e estéticas

Os novos materiais usados nas restaurações têm aspecto natural, se adaptam melhor aos dentes e não oferecem riscos à saúde.

Além de mais bonitos, garantem durabilidade e resistência semelhantes às antigas restaurações metálicas.

A medida reforça o compromisso do Brasil em adotar práticas sustentáveis na odontologia e reduzir o impacto ambiental causado por metais tóxicos.

