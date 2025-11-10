Caminhão pega fogo em frente a indústria farmacêutica em Anápolis e assusta moradores

Apesar do susto e do perigo, nenhuma pessoa ficou ferida, restando apenas as perdas materiais

Davi Galvão - 10 de novembro de 2025

Caminhão ficou severamente avariado. (Foto: Reprodução)

Um caminhão carregado de madeira pegou fogo na noite de domingo (09) enquanto estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis localizado em frente à indústria GeoLab, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

O dono do veículo acionou as autoridades, afirmando que as chamas se iniciaram de forma criminosa por um homem com quem possui um desafeto.

Além disso, a vítima disse ainda que, ao chegar ao local, viu o suspeito fugindo em uma motocicleta.

Uma frentista do local acionou o Corpo de Bombeiros, que conteve as chamas antes que o fogo se alastrasse.

Toda a parte interna da cabine, o motor e o sistema elétrico do veículo foram danificados, como é possível ver nas imagens registradas no local.

O dono do caminhão afirmou ainda que tem sido alvo de ameaças e que já registrou ocorrências anteriores por situações semelhantes.

Ele disse temer por sua segurança e pediu providências das autoridades. Uma perícia será realizada no local para colher mais informações.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!