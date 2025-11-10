Caminhão pega fogo em frente a indústria farmacêutica em Anápolis e assusta moradores
Apesar do susto e do perigo, nenhuma pessoa ficou ferida, restando apenas as perdas materiais
Um caminhão carregado de madeira pegou fogo na noite de domingo (09) enquanto estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis localizado em frente à indústria GeoLab, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).
O dono do veículo acionou as autoridades, afirmando que as chamas se iniciaram de forma criminosa por um homem com quem possui um desafeto.
Além disso, a vítima disse ainda que, ao chegar ao local, viu o suspeito fugindo em uma motocicleta.
Uma frentista do local acionou o Corpo de Bombeiros, que conteve as chamas antes que o fogo se alastrasse.
Toda a parte interna da cabine, o motor e o sistema elétrico do veículo foram danificados, como é possível ver nas imagens registradas no local.
O dono do caminhão afirmou ainda que tem sido alvo de ameaças e que já registrou ocorrências anteriores por situações semelhantes.
Ele disse temer por sua segurança e pediu providências das autoridades. Uma perícia será realizada no local para colher mais informações.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!