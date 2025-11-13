Presidente do Sindicato Rural de Rio Verde é preso após denúncias de estupro, assédio e coação contra funcionárias

Olávio Teles Fonseca foi levado à Casa de Prisão Provisória de Rio Verde, onde permanece à disposição da Justiça

Augusto Araújo - 13 de novembro de 2025

Olavio Teles Fonseca, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, foi preso pela Polícia Civil (PC) (Foto: Reprodução/ Instagram)

A Polícia Civil (PC) prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (12), Olávio Teles Fonseca, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. Ele é investigado por uma série de crimes contra mulheres, incluindo estupro, assédio sexual, violência psicológica e coação.

A prisão foi realizada durante uma operação conduzida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), que também cumpriu mandados de busca e apreensão.

As investigações tiveram início em setembro, após denúncias anônimas apontarem que os abusos ocorriam dentro do ambiente de trabalho.

Segundo a Polícia Civil, parte dos crimes teria acontecido na sala utilizada pelo investigado, onde havia uma tranca eletrônica controlada exclusivamente por ele.

Até o momento, três vítimas foram identificadas, entre elas uma adolescente de 16 anos.

Conforme os relatos colhidos, o dirigente se aproveitava da posição de poder e de sua influência política e econômica para intimidar e silenciar as mulheres.

Em um dos casos, uma das vítimas teria tentado tirar a própria vida em razão dos abusos sofridos.

Durante a operação, os agentes apreenderam celulares e outros materiais que serão submetidos à perícia.

O investigado foi levado à Casa de Prisão Provisória de Rio Verde, onde permanece à disposição da Justiça.

Em nota à imprensa, o Sindicato Rural de Rio Verde destacou que Olávio solicitou, voluntariamente, o afastamento das funções e se manterá afastado até a conclusão das investigações.

Além disso, a entidade se colocou à disposição para colaborar com as apurações que se fizerem necessárias. Confira o documento na íntegra:

“O Sindicato Rural de Rio Verde acompanha os acontecimentos recentes e manifesta confiança no trabalho da Justiça e das autoridades responsáveis.

Informamos que o Sr. Olávio Teles Fonseca, solicitou, de forma voluntária, o afastamento de suas funções na data de hoje, permanecendo afastado pelo período que se fizer necessário para o regular andamento das investigações.

A entidade aguarda que os fatos sejam esclarecidos com a devida imparcialidade e dentro do devido processo legal.