‘Sou o único capaz de derrubar Trump’, disse Epstein em troca de e-mail

Trump e Epstein foram amigos nas décadas de 1980 e 1990

Folhapress - 13 de novembro de 2025

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Jeffrey Epstein, empresário acusado de manter uma rede de exploração sexual de menores e morto na prisão em 2019, teria dito ser o único “capaz de derrubar” o atual presidente dos EUA, Donald Trump. A mensagem está entre os cerca de 20 mil arquivos que deputados do país tornaram públicos nesta semana.

Epstein cita Trump em uma troca de mensagens no final de 2018. O destinatário, não identificado, escreve: “Eles estão realmente apenas tentando derrubar Trump e fazendo o que podem para isso”. “É uma loucura”, responde Epstein. “Porque sou eu quem pode derrubá-lo.”

Ele chama Trump de “cão que não late” e diz que político “nunca foi mencionado” em escândalo de pedofilia. Em uma mensagem de Epstein enviada em abril de 2011 a Ghislaine Maxwell – sua cúmplice, ex-namorada e amiga de longa data -, o pedófilo afirma que Trump passou “horas” na casa dele com uma das supostas vítimas de tráfico sexual, cujo nome foi omitido nos documentos publicados. Maxwell cumpre atualmente pena de 20 anos após ser condenada por crimes de tráfico sexual, incluindo o aliciamento de meninas para serem abusadas.

“Ele sabia sobre as meninas”, disse Epstein. Em outra mensagem, enviada em janeiro de 2019 por Epstein ao biógrafo de Trump, o escritor e jornalista Michael Wolff, o magnata escreve que “é claro que ele [Trump] sabia sobre as meninas, já que pediu a Ghislaine para parar”.

Trump e Epstein foram amigos nas décadas de 1980 e 1990. Eles frequentavam eventos sociais juntos em Nova York e Flórida. A controvérsia em torno de seus laços estreitos com o criminoso sexual condenado persegue Trump desde julho passado, quando o Departamento de Justiça anunciou que não divulgaria mais informações sobre o financista nova-iorquino, que supostamente cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava julgamento na prisão.

As mensagens foram compartilhadas ontem por membros do Comitê de Supervisão da Câmara. Foram revisados cerca de 23 mil documentos adicionais relacionados ao caso Epstein, que causou grande agitação entre a base de apoio do presidente republicano.

TRUMP DIZ QUE DEMOCRATAS QUEREM ‘DESVIAR ATENÇÃO’ COM E-MAILS DE EPSTEIN

Trump acusou os democratas de tentarem “desviar” a atenção de outros assuntos com a publicação de e-mails. “Os democratas estão tentando ressuscitar novamente a farsa de Jeffrey Epstein porque farão qualquer coisa para desviar a atenção do quão mal eles lidaram com o fechamento do governo e de tantos outros temas”, afirmou em sua plataforma, Truth Social, em alusão à paralisação orçamentária de 40 dias nos EUA, pela qual ele responsabiliza seus adversários.

O presidente dos EUA negou qualquer envolvimento e conhecimento sobre as atividades de tráfico sexual de Epstein. Mas os democratas disseram que os e-mails “levantam sérias perguntas sobre Donald Trump e seu conhecimento dos crimes horríveis de Epstein”.

A comoção em torno do tema continua agitando a gestão de Trump. Isso ocorre quatro meses depois de o Departamento da Justiça encerrar o caso efetivamente, anunciando que não havia mais informações a compartilhar.