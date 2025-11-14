Feriado da Proclamação da República deve ser de calor intenso em Goiás; confira previsão do tempo
Apesar de temperaturas elevadas, pancadas de chuva podem atingir diferentes regiões do estado
O feriado da Proclamação da República, celebrado no próximo sábado (15), deve ser marcado por temperaturas elevadas em Goiás, conforme aponta o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).
Segundo o boletim, o dia será de sol com variação de nebulosidade. A combinação de calor e umidade poderá favorecer o desenvolvimento de pancadas de chuva localizadas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.
Nas regiões Norte e Oeste, as máximas devem chegar a 37 °C, enquanto o Leste pode registrar até 36 °C. O Centro e o Sul devem alcançar 35 °C.
Dentre as cidades destacadas, Minaçu, Aruanã, Crixás e Araguapaz podem registrar algumas das maiores temperaturas do estado, com 36 °C. Em seguida aparecem Goianésia, Ceres, Jataí e Porangatu, com 35 °C.
Goiânia, Flores de Goiás, Lagoa Santa, Itumbiara e Santa Helena devem registrar máximas de 34 °C.
Já Davinópolis, Iporá, Montes Claros, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, Doverlândia, Firminópolis, Palminópolis, Catalão, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos e Morrinhos podem ter 33 °C.
Cocalzinho, Mineiros e Ipameri devem atingir 32 °C, enquanto Rubiataba deve registrar 31 °C.
Formosa e Cristalina, por sua vez, devem ficar nos 30 °C, enquanto Anápolis e Luziânia podem registrar 29 °C. Por fim, em Rio Verde, a previsão é de 24 °C.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!