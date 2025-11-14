Feriado da Proclamação da República deve ser de calor intenso em Goiás; confira previsão do tempo

Apesar de temperaturas elevadas, pancadas de chuva podem atingir diferentes regiões do estado

Gabriella Pinheiro - 14 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de dia quente em Anápolis (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

O feriado da Proclamação da República, celebrado no próximo sábado (15), deve ser marcado por temperaturas elevadas em Goiás, conforme aponta o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo o boletim, o dia será de sol com variação de nebulosidade. A combinação de calor e umidade poderá favorecer o desenvolvimento de pancadas de chuva localizadas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Nas regiões Norte e Oeste, as máximas devem chegar a 37 °C, enquanto o Leste pode registrar até 36 °C. O Centro e o Sul devem alcançar 35 °C.

Dentre as cidades destacadas, Minaçu, Aruanã, Crixás e Araguapaz podem registrar algumas das maiores temperaturas do estado, com 36 °C. Em seguida aparecem Goianésia, Ceres, Jataí e Porangatu, com 35 °C.

Goiânia, Flores de Goiás, Lagoa Santa, Itumbiara e Santa Helena devem registrar máximas de 34 °C.

Já Davinópolis, Iporá, Montes Claros, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, Doverlândia, Firminópolis, Palminópolis, Catalão, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos e Morrinhos podem ter 33 °C.

Cocalzinho, Mineiros e Ipameri devem atingir 32 °C, enquanto Rubiataba deve registrar 31 °C.

Formosa e Cristalina, por sua vez, devem ficar nos 30 °C, enquanto Anápolis e Luziânia podem registrar 29 °C. Por fim, em Rio Verde, a previsão é de 24 °C.

