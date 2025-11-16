WhatsApp libera função mais esperada do ano e divulga passo a passo de como usar

Nova ferramenta permite digitalizar documentos e gerar PDFs diretamente pelo aplicativo

Gabriel Yuri Souto - 16 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração)

O WhatsApp começou a liberar uma ferramenta que permite digitalizar documentos pelo próprio aplicativo e enviá-los em PDF.

A novidade elimina a necessidade de apps extras e facilita a transformação de fotos ou papéis físicos em arquivos digitais.

O recurso já aparece nas versões mais recentes para Android e iOS. A Meta orienta os usuários a manter o aplicativo atualizado, porque a função está sendo distribuída de forma gradual.

Passo a passo

Para usar a digitalização, basta abrir o WhatsApp e entrar na conversa onde o arquivo será enviado.

Depois disso, toque no ícone de clipe ou na opção de anexar arquivos e escolha “Documento”. Em seguida, selecione “Digitalizar documento”, que aparece na parte inferior do menu.

A ferramenta ativa a câmera em modo de escaneamento. O usuário pode optar pelo modo automático, que captura a imagem quando o enquadramento está estável, ou pelo modo manual, tirando a foto no momento desejado.

Após a captura, é possível ajustar bordas, aplicar filtros e girar a imagem para melhorar a leitura. Toque em “OK” para confirmar.

Antes do envio, o usuário ainda pode adicionar um comentário para contextualizar o arquivo. O PDF é gerado automaticamente e pode ser aberto ou salvo em qualquer dispositivo compatível.

