Estudante de medicina da UniRV é acusada de racismo contra segurança de UPA: “negro sujo”

Confusão teve início depois que jovem foi multada por estacionar em vaga exclusiva para pessoas com deficiência

Augusto Araújo - 17 de novembro de 2025

Universidade de Rio Verde (UniRV). (Foto: Divulgação)

Uma estudante de medicina da Universidade de Rio Verde (UniRV), de 26 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil (PC) após ser acusada de ter proferido injúrias raciais contra um segurança de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O caso ocorreu na última quarta-feira (12), mas repercutiu apenas nesta segunda-feira (17).

Conforme apurado pelo Portal 6, a estudante seria uma estagiária que atua na unidade de saúde. Assim, ela teria estacionado o carro dela em uma vaga destinada exclusivamente a pessoas com deficiência.

Não seria a primeira vez que ela ocupava irregularmente o espaço. Em momentos anteriores, o segurança havia inclusive chamado a atenção dela, porém a estudante teria ignorado a orientação.

Diante da reincidência, o servidor teria acionado o diretor da UPA, que acionou a Agência Municipal de Trânsito (AMT).

Agentes compareceram ao local e aplicaram uma multa no veículo. Logo depois, a estagiária retornou e conversou com os fiscais.

Contudo, assim que a equipe da AMT deixou a unidade, ela teria dito: “Encardido, imbecil, negro sujo, está com inveja porque nunca vai ter um carro desse”

Funcionários da unidade afirmaram ter presenciado as agressões verbais. Após os ataques, a estudante entrou no carro e deixou o local.

A ocorrência foi registrada em uma delegacia de Rio Verde como difamação, injúria e crime de racismo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Posicionamento

Em nota ao Portal 6, a UniRV destacou que está ciente do ocorrido e que já adotou as providências administrativas necessárias.

“A Instituição reforça que a conduta relatada no boletim de ocorrência é exclusivamente atribuída à discente envolvida, não refletindo nem representando os valores, princípios ou práticas institucionais da Universidade, que mantém padrões rigorosos de ética, responsabilidade e conduta profissional em todos os seus cursos”, ressaltou o documento.

Por fim, a universidade informou que repudia qualquer ato de racismo, preconceito ou discriminação. Confira a nota na íntegra:

“A Universidade de Rio Verde – UniRV informa que está ciente do ocorrido e que já adotou as providências administrativas necessárias para apurar o fato envolvendo uma estudante do curso de Medicina.

A Instituição reforça que a conduta relatada no boletim de ocorrência é exclusivamente atribuída à discente envolvida, não refletindo nem representando os valores, princípios ou práticas institucionais da Universidade, que mantém padrões rigorosos de ética, responsabilidade e conduta profissional em todos os seus cursos, especialmente nas áreas da Saúde.

A UniRV informa ainda que repudia veementemente qualquer ato de racismo, preconceito ou discriminação, reafirmando seu compromisso com um ambiente acadêmico ético, inclusivo e pautado no respeito à dignidade humana.”

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!