40% de toda água mineral do Brasil vem de uma cidadezinha pequena, pacata e pouco conhecida no interior do país

Mistura de tranquilidade, natureza e história explica por que Lindóia ganhou o título de Capital da Água Mineral.

Gabriel Yuri Souto - 19 de novembro de 2025

Se alguém te dissesse que quase metade da água mineral que você vê nas prateleiras dos supermercados vem de uma cidade tão pequena que muita gente sequer sabe apontar no mapa, provavelmente você duvidaria.

Afinal, é comum imaginar grandes polos industriais, regiões famosas ou municípios turísticos comandando esse tipo de mercado.

Mas, enquanto os holofotes se voltam para outros lugares, existe um cantinho silencioso do interior paulista que faz o trabalho pesado e praticamente sem alarde.

Ali, a rotina segue no ritmo lento do interior, com ruas tranquilas, moradores conversando na praça e cachoeiras escondidas entre a mata.

A pequena gigante chamada Lindóia

O documento mostra que Lindóia, a tal cidade pacata, é responsável por 40% de toda a água mineral produzida no Brasil.

Sim, quase metade do que o país consome sai de um município com pouco mais de 7 mil habitantes, segundo o último Censo mencionado no arquivo.

Ela integra o Circuito das Águas Paulistas e possui o título de Estância Hidromineral, concedido pela qualidade e pela abundância dos mananciais que abastecem a região.

O curioso é que essa reputação não começou ontem. Em 1969, 100 garrafas de água de Lindóia foram enviadas por avião para abastecer astronautas envolvidos na missão Apollo 11.

Embora o destino exato não tenha sido registrado, a história se tornou um dos capítulos mais famosos da cidade.

Outro marco veio muito antes: em 1926, Marie Curie, uma das maiores cientistas da história, teria visitado a região e reconhecido propriedades terapêuticas nas águas locais.

Onde tranquilidade e natureza se encontram

Além da importância econômica, Lindóia possui cachoeiras, monumentos ligados à água e um turismo que gira justamente em torno do recurso. Tudo isso a apenas 156 km da capital paulista, conforme registrado no texto.

Para muitos visitantes, a cidade oferece duas experiências ao mesmo tempo: descanso e descoberta. Alguns chegam em busca de natureza e saem surpreendidos ao saber que o município abastece milhões de brasileiros.

Uma cidade pequena que move o país

Lindóia pode não aparecer entre os grandes centros urbanos. Pode não estampar campanhas turísticas grandiosas. Mas sua importância é inquestionável.

Enquanto permanece discreta e tranquila, a cidadezinha sustenta um título que poucos imaginam: o de maior produtora de água mineral do Brasil.

