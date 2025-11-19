Mini casa de 26 m² com mezanino e banheira encanta pelo design e surpreende pelo conforto

Quando cada centímetro conta, essa casa provê luxo e aconchego além do esperado

Magno Oliver - 19 de novembro de 2025

(Foto:Reprodução/Spindrift Homes)

A Spindrift Homes, construtora boutique baseada em Oregon (EUA), apresentou sua charmosa microcasa chamada Shasta, que combina apenas 26 metros quadrados de área construída com um design surpreendentemente espaçoso e confortável.

Montada sobre um reboque de dois eixos, essa minicasa tem 7,9 metros de comprimento por 3 metros de largura, e parte de um preço inicial de aproximadamente US$ 135 mil.

Apesar de seu tamanho reduzido, a Shasta não deixa nada a desejar: seu interior é banhado por luz natural, graças a 15 janelas e portas de correr no estilo francês, que reforçam a sensação de amplitude.

Com teto estilo dormer e acabamento em cedro, ela evoca um visual rústico-chique, enquanto o layout traz um quarto no piso térreo, um mezanino para hóspedes e uma escada com armários embutidos que, de forma engenhosa, esconde uma geladeira.

A cozinha é prática e inteligente: instalada no centro da casa, inclui bancada de madeira maciça do tipo “butcher block” com uma extensão dobrável para preparar alimentos ou servir refeições, além de fogão a gás com três bocas.

A sala de estar tem um sofá com espaço de armazenamento interno e uma lareira a lenha que guarda gravetos, proporcionando um ambiente acolhedor e funcional.

Já o banheiro é um destaque à parte: mesmo no espaço compacto, há uma banheira embutida combinada com chuveiro, algo raro em casas tão pequenas.

Além disso, a Shasta vem equipada com amenidades modernas, como ar-condicionado mini-split, aquecedor, sistema de som Bluetooth integrado, tomadas USB e USB-C, escada com armazenamento e acabamentos feitos com madeira de alta qualidade.

Para quem deseja ainda mais conforto, a Spindrift sugere um acréscimo de apenas 1,20 m ao comprimento original, o que permitiria adicionar máquina de lavar e secar, lava-louças e armários extras, sem comprometer a identidade compacta da casa.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!