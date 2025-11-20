Goiás pode ter desde pancadas de chuva com raios até calor de 36°C; confira a previsão do tempo

Cenário deve ser marcado por combinação de calor e umidade, que favorecerá formação de áreas de instabilidade

Gabriella Pinheiro - 20 de novembro de 2025

Pessoa andando na rua com guarda-chuva. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

As consecutivas tempestades que têm atingido Goiás devem dar lugar a chuvas de menor intensidade, mas com raios e a temperaturas máximas de até 36ºC na próxima sexta-feira (21), conforme o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

A explicação se deve à combinação de calor e umidade, que poderá favorecer a formação de áreas de instabilidade no estado, provocando chuvas isoladas, com rajadas de vento e raios.

Entre as regiões, Norte e Leste devem receber 15 mm e registrar temperaturas máximas de até 36ºC, enquanto Centro e Oeste aparecem com 08 mm. Já o Sudoeste e o Sul podem registrar 06 mm.

Entre os municípios, Porangatu deve ter o maior índice pluviométrico do estado, com 10 mm, seguido por Alto Paraíso, com 06 mm.

Luziânia, Ceres, Goianésia, Araguapaz, Flores de Goiás, Aruanã, Montes Claros, Doverlândia e Palminópolis aparecem na sequência, com previsão de 05 mm.

Em Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor, Ipameri, Formosa, Santa Helena, Davinópolis, Rubiataba, São João da Paraúna, Firminópolis e Cocalzinho, a expectativa é de um volume de 04 mm.

Catalão, Jataí, Morrinhos, Iporá e Caiapônia podem ter índices de 03 mm — panorama similar ao de Goiandira, Três Ranchos, Mineiros e Caldas Novas, com 02 mm.

Por fim, segundo o prognóstico, Pirenópolis deve registrar os menores índices do estado, com 1 mm.

