Homem é preso após expulsar pai idoso e filha de 4 anos de casa em Anápolis

Suspeito chegou até mesmo a tentar vender partes da estrutura da casa, como o próprio portão

Gabriella Pinheiro - 20 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Foi preso em flagrante, na manhã da última quarta-feira (19), um homem de 34 anos que expulsou o próprio pai, de 78, e a filha, de 4 anos, da casa onde moravam, no Jardim Primavera 2ª Etapa, em Anápolis.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito teria ameaçado o idoso de morte e vendido todos os móveis e eletrodomésticos da residência para sustentar o vício em drogas.

As investigações apontaram que a situação se agravou quando o idoso descobriu que o filho pretendia vender até mesmo partes da estrutura da casa — como portão, telhas, janelas e portas — para comprar mais substâncias.

O suspeito chegou a escrever, no próprio portão, um anúncio de venda. A ação levou o pai a procurar ajuda e fez com que a Polícia Militar (PM) fosse acionada.

À Rádio São Francisco FM, o delegado titular da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso, Manoel Vanderic, explicou que o caso já vinha sendo acompanhado pela equipe e que o idoso é o responsável legal pela neta, uma vez que o filho é usuário de drogas, não trabalha e não tem condições de cuidar da criança.

“Ele já gastou todo o patrimônio pagando tratamentos para a recuperação desse filho. Em uma dessas internações, o autor engravidou outra paciente, e essa menina, hoje com 4 anos, é criada pelo avô. Ele tem a guarda dela”, afirmou.

O delegado informou que o autuado segue detido. A criança e o idoso foram acolhidos com segurança por familiares.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!