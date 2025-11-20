Mal súbito: motorista é encontrado morto e nu dentro do carro após acidente no Jundiaí

Samu foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima

Motorista conduzia um Kwid no momento do acidente. (Foto: Reprodução)
Vítima conduzia um Kwid no momento do acidente. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 48 anos, morreu após se envolver em um acidente automobilístico na madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Jundiaí, em Anápolis. O motorista foi encontrada completamente nu no carro.

A fatalidade ocorreu na esquina da Avenida José Neto Paranhos com a Visconde de Taunay, após a vítima colidir o Kwid Zen que conduzia contra um obstáculo próximo ao semáforo.

Testemunhas que estavam em uma distribuidora nas proximidades informaram que foram conferir o que havia ocorrido e encontraram o motorista ainda vivo, mas respirando com dificuldade. Uma delas também o cobriu com uma blusa de frio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima.

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) também esteve presente, não identificando nenhuma lesão aparente, atribuindo a morte em um primeiro momento como um mal súbito.

O corpo foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) e o caso seguirá sendo acompanhado pela Polícia Civil (PC).

