Caminhão e Celta batem de frente e homem morre na hora em rodovia da Região Metropolitana

Episódio foi na GO-462, entre os municípios de Santo Antônio de Goiás e Nova Veneza

Paulo Roberto Belém - 22 de novembro de 2025

Veículos ficaram bastante destruídos. (Foto: Reprodução)

Um homem, de idade não divulgada, morreu após o veículo que conduzia colidir frontalmente com um caminhão de pequeno porte na madrugada deste sábado (22), entre os municípios de Santo Antônio de Goiás e Nova Veneza, cidades que ficam na Região Metropolitana.

O Portal 6 apurou que o caminhão menor KIA trafegava no sentido Santo Antônio de Goiás – Nova Veneza, enquanto um GM Celta vinha no sentido oposto, quando no km 22 da Go-462, houve a colisão.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada e ao chegar no local, observou os dois veículos já fora da pista.

Lá, os militares apuraram que os passageiros do KIA foram socorridos por terceiros e o condutor pelo Corpo de Bombeiros, com todos sendo encaminhados ao Hospital Estadual de Urgências Otávio Lage (Hugol).

Já o condutor do GM Celta foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros também no local, que constatou o óbito.

Assim, o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, além da Polícia Técnico Científica da Polícia Civil (PC), foram acionados. Um para recolher o corpo e a outro para iniciar a perícia no local do acidente.

Inicialmente, as investigações devem ficar a cargo da PC de Trindade, que deve instaurar as primeiras providências para esclarecer as circunstâncias dos fatos.

