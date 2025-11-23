Mega-Sena acumula prêmio, que chega ao valor de R$ 18 milhões

Próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para a terça-feira (25)

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

No último sorteio da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) no último sábado (22), nenhuma aposta conseguiu acertar as seis bolinhas e levar o prêmio milionário para casa.

Na ocasião, forma sorteadas as dezenas: 02 – 30 – 40 – 46 – 54 – 60.

Dessa forma, ninguém levou o prêmio principal, estimado na casa dos R$ 10 milhões.

Porém, 26 apostas levaram a premiação secundária, no valor de R$ 80.236,08, ao acertarem cinco dezenas.

Por fim, outros 2.092 apostadores ganharam o prêmio mínimo, de R$ 1.643,73, ao adivinharem quatro dos números sorteados.

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2942, está previsto para ser realizado na próxima terça-feira (25), com valor acumulado de R$ 18 milhões.

