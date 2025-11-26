Apostadores de Goiânia levam bolada em Mega-Sena com prêmio milionário

Próximo sorteio, de número 2944, será realizado nesta quarta-feira (26)

Davi Galvão - 26 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

No sorteio da Mega-Sena 2943 realizado na noite desta terça-feira (25), dois apostadores de Goiânia tiraram a sorte grande acertaram cinco das combinações necessárias, abocanhando juntos mais de R$ 150 mil.

Já o prêmio principal da noite ficou para um felizardo de Cachoeira do Sul (RS), que conseguiu a façanha de cravar as seis dezenas e levou o grande prêmio, de quase R$ 15 milhões, para casa.

Os números sorteados foram 08 – 29 – 30 – 36 – 39 – 60.

Voltando para as apostas vencedoras Goiânia, um dos jogos foi feito na Loteria Amazonas LT e o outro na Sena de Ouro Loterias.

Nos dois casos, as cartelas foram firmadas no formato simples, isto é, sem ser bolão, e renderam R$ 75.130,37 para cada felizardo.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2944, será realizado nesta quarta-feira (26), avaliado em R$ 3,5 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

