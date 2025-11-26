Apostadores de Goiânia levam bolada em Mega-Sena com prêmio milionário

Próximo sorteio, de número 2944, será realizado nesta quarta-feira (26)

Davi Galvão Davi Galvão -
Mega-Sena
Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

No sorteio da Mega-Sena 2943 realizado na noite desta terça-feira (25), dois apostadores de Goiânia tiraram a sorte grande acertaram cinco das combinações necessárias, abocanhando juntos mais de R$ 150 mil.

Já o prêmio principal da noite ficou para um felizardo de Cachoeira do Sul (RS), que conseguiu a façanha de cravar as seis dezenas e levou o grande prêmio, de quase R$ 15 milhões, para casa.

Os números sorteados foram  08 – 29 – 30 – 36 – 39 – 60.

Leia também

Voltando para as apostas vencedoras Goiânia, um dos jogos foi feito na Loteria Amazonas LT e o outro na Sena de Ouro Loterias.

Nos dois casos, as cartelas foram firmadas no formato simples, isto é, sem ser bolão, e renderam R$ 75.130,37 para cada felizardo.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2944, será realizado nesta quarta-feira (26), avaliado em R$ 3,5 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias