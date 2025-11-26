Cidade se torna a maior do mundo com 42 milhões de habitantes e ultrapassa Tóquio com avanço populacional impressionante

Cidade da Indonésia salta posições e chama atenção por ritmo acelerado de crescimento urbano

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O mapa urbano mundial ganhou um novo protagonista. Depois de décadas liderado por Tóquio, o título de maior cidade do planeta agora pertence a Jakarta, capital da Indonésia, que surpreendeu especialistas ao registrar um salto populacional gigantesco em poucos anos.

A metrópole alcançou cerca de 42 milhões de habitantes em 2025, superando não apenas Tóquio, mas também Dhaka, Bangladesh, que igualmente disputa o topo.

A ascensão mostra o quanto o eixo das maiores cidades está cada vez mais concentrado na Ásia, região que domina quase todas as posições do ranking.

O crescimento que mudou o jogo

O avanço populacional de Jakarta não foi tímido: a cidade, que nem aparecia entre as dez mais populosas nos levantamentos anteriores, deu um salto impressionante e assumiu o primeiro lugar.

Dhaka aparece logo atrás com aproximadamente 36 milhões de moradores, enquanto Tóquio, que por décadas ocupou o topo, agora perde posição diante do envelhecimento da população japonesa.

Esse movimento faz parte de um cenário global em que metrópoles asiáticas se tornam megacentros urbanos. Nove das dez maiores cidades do mundo estão no continente, com exceção do Cairo, no Egito.

Um planeta cada vez mais urbano

O ritmo de urbanização é tão acelerado que quase metade da população mundial já vive em cidades. O fenômeno vem criando megacidades densas, complexas e desafiadoras, algumas com mais de 30 milhões de habitantes e crescimento contínuo.

A lista ainda inclui gigantes como Nova Délhi, Xangai, Guangzhou, Manila, Kolkata e Seul, todas passando dos 20 milhões de moradores.

Por que Jakarta continua crescendo tanto

Apesar de enfrentar problemas graves como enchentes frequentes, superlotação, poluição e até mesmo áreas que estão literalmente afundando.

Jakarta continua atraindo milhões de pessoas em busca de emprego, estudo, serviços e oportunidades econômicas.

O governo indonésio, inclusive, já planeja transferir a capital para a cidade de Nusantara, em Bornéu, devido à pressão sobre a infraestrutura atual.

A mudança, anunciada há alguns anos, porém, enfrenta atrasos e obstáculos, como custos elevados, dificuldades logísticas e falta de investimentos externos.

Dhaka deve liderar no futuro

Embora Jakarta seja a maior cidade do mundo hoje, projeções indicam que Dhaka pode assumir o primeiro lugar até 2050, com estimativas que passam dos 50 milhões de habitantes.

Já Tóquio deve continuar encolhendo por causa da crise demográfica que atinge o Japão.

Afinal, a ascensão de Jakarta marca um novo capítulo na história das megacidades. Ela evidencia o avanço da Ásia como potência urbana e reforça um dado inevitável: o planeta está ficando cada vez mais concentrado em grandes centros, com desafios proporcionais ao crescimento.

