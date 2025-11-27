Médica emociona ao ganhar presente de paciente: “reacendeu o sentido do que faço”

Um gesto simples e inesperado vindo de uma criança mudou completamente o dia da médica e surpreendeu a equipe inteira

Magno Oliver - 27 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Comunicar a família que uma criança enfrenta um problema cardíaco é uma das tarefas mais delicadas e sensíveis na medicina.

Só que para Fabiana Aragão, cardiologista pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, essa realidade faz parte da rotina e, ainda assim, nunca se torna fácil.

Entre consultas, tratamentos longos e incertezas, cada diagnóstico exige sensibilidade, calma e humanidade. E foi justamente em meio a esse cenário exigente que a médica viveu um episódio capaz de renovar seu propósito profissional.

Fabiana acompanhou por anos uma pequena paciente com um quadro cardíaco complexo. Após cuidados contínuos, consultas frequentes e uma relação construída com afeto e confiança, finalmente chegou o tão esperado dia da alta.

Só que no momento da despedida, a criança entregou à médica um presente que surpreendeu toda a equipe: um jaleco bordado à mão, com o nome de Fabiana escrito pela própria paciente. O gesto, compartilhado no Instagram, viralizou rapidamente.

Em entrevista à revista Crescer, a médica contou que dar o diagnóstico à mãe havia sido um dos momentos mais difíceis de sua carreira.

Por isso, receber o presente exatamente no dia da alta tornou tudo ainda mais simbólico.

Fabiana passou a usar o jaleco imediatamente e afirma que o ato simples “reacendeu o significado” do trabalho que escolheu. Para ela, o presente materializa o vínculo criado ao longo do tratamento e lembra que a medicina também se faz de trocas emocionais.

“Trabalhar com crianças é viver afeto, superação e aprendizado todos os dias”, disse. “Esse jaleco representa não só o carinho da minha paciente, mas a certeza de que, no cuidado, somos transformados juntos.”

A história emocionou milhares de pessoas nas redes e reforça como pequenos gestos podem marcar profundamente o cotidiano dos profissionais da saúde.

Confira mais detalhes na postagem:

