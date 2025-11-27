Morte de jovem após acidente de moto gera comoção em Anápolis: “como vou viver sem você?”

Câmera de segurança registrou momento da colisão fatal

Augusto Araújo - 27 de novembro de 2025

Kauan Borges Oliveira, de 22 anos, morreu após sofrer um grave acidente em Anápolis. (Foto: Reprodução/Instagram)

A morte de Kauan Borges de Oliveira, de 22 anos, gerou bastante comoção nas redes sociais de moradores em Anápolis.

O jovem estava internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) desde domingo (23), quando sofreu um acidente na Avenida João Florentino, em trecho que passa pelo Parque Residencial das Flores.

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram o momento do ocorrido. Às 22h57, Kauan trafegava de motocicleta pelo local quando colidiu com um outro motociclista.

O jovem foi atendido por uma equipe de socorristas com diversos ferimentos e levado para o Heana em estado delicado. Porém, três dias depois, ele não resistiu e veio a óbito.

Em publicações no Instagram, diversos familiares, amigos e conhecidos da vítima lamentaram o ocorrido e demonstraram abalo emocional com a perda de Kauan.

“Como vou viver sem você aqui? Fala pra mim que é tudo mentira. Mamãe te ama tanto, eu preciso tanto de você”, comentou uma usuária que se apresentou como mãe dele.

Um outro perfil, que seria da companheira do jovem, também se manifestou de forma comovente: “Eu te amo tanto, como vou seguir minha vida sem você, amor?”

Por fim, um outro conhecido da vítima destacou qualidades de Kauan ao lamentar o ocorrido: “Parceiro, gente boa, trabalhador. Estou sem acreditar, que Deus conforte a família.”

