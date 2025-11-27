Saiba os melhores horários para comprar na Black Friday 2025 e conseguir descontos reais, segundo especialistas em consumo
Horários específicos concentram as ofertas mais fortes e ajudam o consumidor a economizar de verdade
A Black Friday 2025 promete movimentar o comércio online e físico em todo o Brasil. Mesmo com muitas ofertas durante todo o mês, especialistas afirmam que existem horários estratégicos em que as promoções ficam realmente mais vantajosas para o consumidor, principalmente em produtos de alto valor.
De acordo com análises de varejistas e plataformas de monitoramento de preços, as ofertas mais fortes costumam aparecer logo no início da madrugada da Black Friday.
Quando os preços realmente caem durante a Black Friday
Entre 00h e 03h, muitos sites liberam descontos exclusivos que duram poucos minutos. É nessa janela que eletrônicos, celulares e eletrodomésticos recebem cortes mais agressivos.
Outro período que vale a atenção é durante a manhã, entre 06h e 10h, quando os grandes varejistas ajustam preços após o pico da madrugada.
Esses ajustes podem beneficiar quem perdeu alguma oferta inicial, já que muitos itens voltam a baixar de preço para manter a concorrência equilibrada.
À tarde, a recomendação é ficar atento ao intervalo entre 14h e 17h. As lojas costumam reabastecer estoques e renovar banners de promoção, o que gera uma segunda rodada de descontos importantes em categorias como moda, casa e produtos para o dia a dia.
O período da noite, entre 20h e 23h, também costuma trazer boas oportunidades, especialmente em produtos que não venderam no volume esperado.
É o momento em que varejistas ajustam os valores para fechar o dia com bons números de vendas.
Mesmo com horários estratégicos, especialistas reforçam a importância de comparar preços com antecedência para evitar falsas promoções.
Plataformas de histórico de preços ajudam a identificar se o desconto é real e se o produto vale a compra no momento.
Contudo, com organização e atenção às janelas mais vantajosas, é possível aproveitar a Black Friday 2025 e garantir preços realmente reduzidos e sem cair em armadilhas ou falsas ofertas.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!