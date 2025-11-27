Saiba os melhores horários para comprar na Black Friday 2025 e conseguir descontos reais, segundo especialistas em consumo

Horários específicos concentram as ofertas mais fortes e ajudam o consumidor a economizar de verdade

Gabriel Yuri Souto - 27 de novembro de 2025

Black Friday 2025 Brasil (Foto: Reprodução)

A Black Friday 2025 promete movimentar o comércio online e físico em todo o Brasil. Mesmo com muitas ofertas durante todo o mês, especialistas afirmam que existem horários estratégicos em que as promoções ficam realmente mais vantajosas para o consumidor, principalmente em produtos de alto valor.

De acordo com análises de varejistas e plataformas de monitoramento de preços, as ofertas mais fortes costumam aparecer logo no início da madrugada da Black Friday.

Quando os preços realmente caem durante a Black Friday

Entre 00h e 03h, muitos sites liberam descontos exclusivos que duram poucos minutos. É nessa janela que eletrônicos, celulares e eletrodomésticos recebem cortes mais agressivos.

Outro período que vale a atenção é durante a manhã, entre 06h e 10h, quando os grandes varejistas ajustam preços após o pico da madrugada.

Esses ajustes podem beneficiar quem perdeu alguma oferta inicial, já que muitos itens voltam a baixar de preço para manter a concorrência equilibrada.

À tarde, a recomendação é ficar atento ao intervalo entre 14h e 17h. As lojas costumam reabastecer estoques e renovar banners de promoção, o que gera uma segunda rodada de descontos importantes em categorias como moda, casa e produtos para o dia a dia.

O período da noite, entre 20h e 23h, também costuma trazer boas oportunidades, especialmente em produtos que não venderam no volume esperado.

É o momento em que varejistas ajustam os valores para fechar o dia com bons números de vendas.

Mesmo com horários estratégicos, especialistas reforçam a importância de comparar preços com antecedência para evitar falsas promoções.

Plataformas de histórico de preços ajudam a identificar se o desconto é real e se o produto vale a compra no momento.

Contudo, com organização e atenção às janelas mais vantajosas, é possível aproveitar a Black Friday 2025 e garantir preços realmente reduzidos e sem cair em armadilhas ou falsas ofertas.

