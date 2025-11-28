Aneel reduz taxa extra da conta de luz em dezembro, agora em bandeira amarela

Expectativa de maior chuva em relação a novembro na maior parte do país permitiu a mudança

Folhapress - 28 de novembro de 2025

Contas de energia já com os novos selos. (Foto: Divulgação/Equatorial)

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou, nesta sexta-feira (28), que recuou do primeiro patamar da bandeira vermelha para a bandeira amarela. Na prática, a taxa extra da conta de luz diminui de R$ 4,46 por 100 kWh (quilowatt-hora) consumidos para R$ 1,885.

Segundo o regulador, a expectativa de maior precipitação em dezembro em relação ao mês anterior na maior parte do país permitiu a mudança. Ainda assim, o prognóstico indica menos chuvas do que a média histórica para este mês do ano.

“Diante de condições de geração de energia um pouco mais favoráveis, foi possível mudar da bandeira vermelha patamar 1 para amarela. Por isso, o acionamento das termelétricas continua sendo essencial para atender à demanda”, diz a Aneel em nota.

A eletricidade de origem fóssil serve como complemento nos horários de maior consumo e no período noturno, quando a geração solar cessa.

No atual cenário, sobra energia renovável em determinadas partes do dia, em que a agência obriga o desligamento de parte do abastecimento solar, e falta em outros momentos.

Nos meses de setembro e outubro, o preço da conta de luz, em bandeira vermelha, pressionou a inflação, embora os preços dos alimentos estivessem em queda.

ENTENDA MAIS SOBRE AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS

– Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo

– Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos

– Bandeira vermelha – Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,04463 para cada quilowatt-hora consumido

– Bandeira vermelha – Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,07877 para cada quilowatt-hora consumido