Cidade brasileira cresce tanto que já supera países inteiros da Europa

Com tamanho superior ao de países inteiros, cidade do Pará se destaca pela dimensão e pelos impactos ambientais

Isabella Valverde - 28 de novembro de 2025

Cidade brasileira de Altamira (Foto: Reprodução)

Localizada no sudoeste do Pará, Altamira impressiona pelas dimensões continentais. Com 159.533 km², o município ocupa quase 13% de todo o território do estado e tem área superior à de países como Portugal, Irlanda, Islândia e Grécia.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Altamira é o maior município do Brasil e o terceiro maior do mundo, superando o tamanho de 104 nações independentes.

Apesar da imensidão, Altamira tem população estimada em 138.749 habitantes em 2025, o que resulta em menos de um morador por quilômetro quadrado. Criada em 1911, a cidade completou 114 anos de emancipação em novembro e se destaca pela relevância histórica, biodiversidade exuberante e território que alcança 13 municípios vizinhos.

Afinal, o tamanho descomunal, porém, traz desafios. A distância entre os distritos pode ultrapassar mil quilômetros, o que gera dificuldades de acesso a serviços de saúde, educação e infraestrutura pública. Além disso, o município abriga população bovina maior que a humana, reflexo da pecuária extensiva e da ocupação sem planejamento.

Altamira lidera o desmatamento na Amazônia

O crescimento desordenado e a falta de controle ambiental fizeram de Altamira o município com a maior área desmatada da Amazônia. Em 2019, foram emitidas 35,2 milhões de toneladas de CO₂, mais que o dobro de São Paulo, mesmo com população quase cem vezes menor. Segundo especialistas, 95% das emissões vêm diretamente do desmatamento.

Contudo, a expansão de Altamira começou a se intensificar a partir de 1972, com a inauguração da Transamazônica. O processo se agravou nos anos 2000, após a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, que impulsionou a urbanização e aumentou a pressão sobre a floresta, provocando novos ciclos de desmatamento indireto.

