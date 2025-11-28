Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos
Empresária estaria no apartamento dela, na zona sudoeste do Rio de Janeiro
ANA CORA LIMA
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (28), no Rio de Janeiro. A assessoria da atriz confirmou a notícia. “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família.
A empresária estaria no apartamento dela, na zona sudoeste do Rio de Janeiro e quem encontrou o corpo foi uma funcionária da família, ainda não identificada, ao chegar na residência.
Débora, que tinha 53 anos, será velada e cremada neste sábado (29), no Crematório da Penitência, no Caju. A cerimônia acontecerá às 12h15 e a cremação às 15h15. Mel, 21, é a filha mais nova de Débora, que é mãe ainda de Yasmin Maia, 24. A reportagem apurou com pessoas próximas da atriz que mãe e filha estavam distanciadas há cerca de um ano após a separação dela e de Luciano Souza, pai das jovens.
No início da carreira de Mel, Débora era assessora de imprensa e empresária da filha, que é uma das protagonistas da série “Os Donos do Jogo”, produção brasileira da Netflix que estreou no mês passado.
Mel trabalha desde que tinha 5 anos. Ela estreou na Globo como Nina no especial “O Relógio da Aventura” (2010). Dois anos depois, ganhou fama nacional ao viver a versão infantil da protagonista Rita (Débora Falabella) em “Avenida Brasil” (2012). Na sequência, estrelou “Joia Rara” (2013), vencedora do Emmy Internacional de melhor novela em 2014.