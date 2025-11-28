Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos

Empresária estaria no apartamento dela, na zona sudoeste do Rio de Janeiro

Folhapress Folhapress -
Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos
(Foto: Reprodução/ Instagram)

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (28), no Rio de Janeiro. A assessoria da atriz confirmou a notícia. “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família.

A empresária estaria no apartamento dela, na zona sudoeste do Rio de Janeiro e quem encontrou o corpo foi uma funcionária da família, ainda não identificada, ao chegar na residência.

Leia também

Débora, que tinha 53 anos, será velada e cremada neste sábado (29), no Crematório da Penitência, no Caju. A cerimônia acontecerá às 12h15 e a cremação às 15h15. Mel, 21, é a filha mais nova de Débora, que é mãe ainda de Yasmin Maia, 24. A reportagem apurou com pessoas próximas da atriz que mãe e filha estavam distanciadas há cerca de um ano após a separação dela e de Luciano Souza, pai das jovens.

No início da carreira de Mel, Débora era assessora de imprensa e empresária da filha, que é uma das protagonistas da série “Os Donos do Jogo”, produção brasileira da Netflix que estreou no mês passado.

Mel trabalha desde que tinha 5 anos. Ela estreou na Globo como Nina no especial “O Relógio da Aventura” (2010). Dois anos depois, ganhou fama nacional ao viver a versão infantil da protagonista Rita (Débora Falabella) em “Avenida Brasil” (2012). Na sequência, estrelou “Joia Rara” (2013), vencedora do Emmy Internacional de melhor novela em 2014.

Folhapress

Folhapress

Maior agência de notícias do Brasil. Pertence ao Grupo Folha.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias