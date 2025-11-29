Apostador de Goiás crava as 15 dezenas da Lotofácil e leva bolada em loteria que pagou R$ 1,8 milhão

Outros apostadores goianos também vão beliscar uma graninha do sorteio desta sexta-feira (28)

Paulo Roberto Belém - 29 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A sexta-feira (28) foi de sorte para um morador de Goiás que cravou todas as 15 dezenas possíveis da Lotofácil, levando uma bolada para passar o fim de ano, com certeza, com dinheiro no bolso.

O apostador da terrinha que foi o sortudo da vez é de Ipameri, sendo a aposta registrada na Liberdade Loterias. Foram exatos R$ 773.742,07, porque no concurso 3549 também houve outro ganhador.

O sortudo goiano acertou as seguintes dezenas: 02 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 14 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

Outros apostadores goianos também vão levar uma graninha do sorteio desta sexta, acertando 14 dezenas.

Eles são de Anápolis, Avelinópolis, Formosa, Goianésia, Goiânia, Hidrolândia, Panamá e Rio Verde e, juntos, tiveram apostas que somaram premiações de exatos R$ 23.770,68.

A Lotofácil terá um novo concurso neste sábado (25), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Novo sorteio

Os sorteios são realizados regularmente de segunda a sábado, sempre às 20h. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. As premiações são para quem marca a partir de 11 pontos.

