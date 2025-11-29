Chamadas indesejadas: saiba como bloquear ligações de spam de uma vez no celular

Android e iPhone têm recursos que acabam com ligações de telemarketing e números desconhecidos em poucos segundos

Gabriel Yuri Souto - 29 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Elas sempre aparecem nos momentos menos oportunos: durante o trabalho, no almoço de família ou até quando você está descansando. As chamadas indesejadas, geralmente de telemarketing ou de números desconhecidos, se tornaram um dos maiores aborrecimentos da vida moderna. São ligações insistentes, automáticas e, em muitos casos, realizadas por robôs que testam se o número está ativo para futuras campanhas.

Mas a boa notícia é que existe uma forma simples e definitiva de se livrar desse incômodo. Tanto o Android quanto o iPhone oferecem funções nativas que bloqueiam números suspeitos e impedem o toque de chamadas não identificadas. E o melhor: você não precisa baixar nenhum aplicativo extra.

Como bloquear chamadas indesejadas no Android

No Android, o processo é rápido. Abra o aplicativo Telefone, toque nos três pontos no canto superior direito e acesse Configurações > Identificador de chamada e spam.

Depois, ative as opções para filtrar e bloquear chamadas suspeitas. Assim, o próprio sistema vai detectar e barrar ligações que possam ser de spam ou golpe.

Como bloquear chamadas de spam no iPhone

Quem usa iPhone também pode resolver o problema facilmente. Vá em Ajustes > Telefone > Silenciar números desconhecidos.

Essa função envia automaticamente para o correio de voz todas as ligações de contatos que não estão salvos na sua agenda. Ou seja, o celular nem toca, e você decide depois se quer retornar.

Bloqueio nacional pelo site da Anatel

Além das configurações do celular, há uma alternativa extra: o site Não Me Perturbe, criado pela Anatel. O cadastro é gratuito e bloqueia automaticamente ligações de empresas de telecomunicações, bancos e financeiras em todo o Brasil. Basta acessar naomeperturbe.com.br, preencher seus dados e ativar o bloqueio.

Com essas medidas simples, seu telefone volta a tocar apenas quando realmente importa — e o sossego, finalmente, volta a fazer parte da rotina.

