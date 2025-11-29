Cidade brasileira transforma 86 milhões de litros de água do mar em potável por dia e mostra como o país pode vencer a seca

A nova estrutura mostra como a água do oceano pode reforçar o abastecimento e ajudar o país a enfrentar períodos de seca

Gabriel Yuri Souto - 29 de novembro de 2025

Usina de dessalinização em Fortaleza reforça o abastecimento e ajuda a enfrentar a seca na região (Foto: Reprodução)

Uma usina instalada no litoral de Fortaleza promete transformar a forma como o Brasil lida com a falta de água. O equipamento foi projetado para produzir 86 milhões de litros de água potável por dia usando tecnologia de dessalinização, que remove o sal e as impurezas da água do mar. A iniciativa marca um dos maiores investimentos já feitos no país para garantir segurança hídrica em regiões afetadas pela seca.

Como a usina transforma água do mar em água potável

A estrutura utiliza o método de osmose reversa, processo presente nas principais plantas de dessalinização do mundo. A operação envolve várias etapas: captação em pontos submersos, filtragens sucessivas para remover partículas e, finalmente, o tratamento por membranas de alta pressão, que separam a água potável da salmoura. Páginas centrais do documento detalham cada etapa, incluindo o pós-tratamento que devolve minerais essenciais antes da distribuição.

A capacidade impressiona: o volume produzido diariamente é suficiente para atender uma parcela significativa da Região Metropolitana de Fortaleza. Isso reduz a dependência de reservatórios, que variam com o clima, e cria uma alternativa permanente em um estado marcado por sucessivas estiagens.

Além do impacto local, o projeto chama atenção nacionalmente. Com mais de 8,5 mil quilômetros de litoral, o Brasil tem potencial para replicar a ideia em outras capitais litorâneas. A usina do Ceará, destacada nas imagens do documento com vista aérea e instalações próximas à praia, aponta um caminho possível para enfrentar crises hídricas futuras.

O modelo funciona por parceria público-privada, garantindo investimento contínuo e operação especializada nos próximos anos. Quando estiver em atividade plena, a planta deve reforçar o abastecimento urbano e aliviar a pressão sobre mananciais que hoje atendem tanto a capital quanto municípios vizinhos.

Para especialistas, transformar parte da água do mar em recurso potável não é mais uma visão distante: é uma estratégia real para ampliar a oferta hídrica e proteger regiões vulneráveis. E a experiência cearense pode ser o ponto de partida para uma revolução na forma como o país convive com a seca.

