Inteligência artificial cria novas profissões e a Geração Z já está na frente no mercado de trabalho

A rápida expansão das tecnologias digitais abre espaço para funções inéditas e acelera a entrada dos jovens no mercado

Gabriel Yuri Souto - 29 de novembro de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A inteligência artificial muda o ritmo das empresas e cria oportunidades que não existiam há poucos anos.

A Geração Z, formada por jovens que cresceram conectados desde cedo, chega ao mercado com habilidades que combinam agilidade digital e facilidade de adaptação.

Entre as novas funções que ganham espaço estão carreiras ligadas à análise de dados, criação de automações, segurança cibernética e desenvolvimento de sistemas inteligentes.

Essas áreas exigem domínio tecnológico, capacidade de resolver problemas e familiaridade com ferramentas digitais.

A produção de conteúdo também se destaca. As plataformas digitais impulsionam profissões como criador de vídeos curtos, estrategista digital, gestor de comunidades e especialista em tráfego online. Jovens entendem o comportamento das redes e usam isso para gerar resultados rápidos.

Outro campo que cresce é o de experiência do usuário. Empresas buscam designers e analistas que criam interfaces mais intuitivas e melhoram a forma como as pessoas usam aplicativos e serviços digitais.

Profissões impulsionadas pela inteligência artificial e o que cada uma faz

Analista de dados

Interpreta grandes volumes de informações e ajuda empresas a tomar decisões com base em números e tendências.

Engenheiro de IA e automações

Cria sistemas inteligentes, treina modelos de inteligência artificial e desenvolve ferramentas que automatizam processos.

Especialista em segurança cibernética

Protege sistemas e dados contra invasões, fraudes e ataques digitais, monitorando riscos e criando barreiras de segurança.

Designer de experiência do usuário (UX/UI)

Desenvolve interfaces intuitivas e melhora a experiência das pessoas em sites e aplicativos.

Criador de conteúdo e estrategista digital

Produz vídeos, textos e campanhas para redes sociais e ajuda marcas a se conectar com o público certo.

Gestor de comunidade online

Administra grupos e comunidades digitais, responde usuários e fortalece o vínculo entre marca e público.

Desenvolvedor de softwares inteligentes

Programa aplicativos e plataformas que usam IA para entregar recursos automáticos e personalização.

Especialista em marketing de performance

Planeja campanhas digitais e usa dados para aumentar vendas, engajamento e alcance.

Técnico em manutenção de robôs e automações

Cuida da instalação, manutenção e reparo de máquinas e dispositivos automatizados usados na indústria.

A chegada da inteligência artificial não apenas transforma processos. Ela abre espaço para uma geração que já nasceu dentro desse ambiente tecnológico e que agora assume protagonismo em um mercado cada vez mais dinâmico.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!