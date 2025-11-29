Inteligência artificial cria novas profissões e a Geração Z já está na frente no mercado de trabalho
A rápida expansão das tecnologias digitais abre espaço para funções inéditas e acelera a entrada dos jovens no mercado
A inteligência artificial muda o ritmo das empresas e cria oportunidades que não existiam há poucos anos.
A Geração Z, formada por jovens que cresceram conectados desde cedo, chega ao mercado com habilidades que combinam agilidade digital e facilidade de adaptação.
Entre as novas funções que ganham espaço estão carreiras ligadas à análise de dados, criação de automações, segurança cibernética e desenvolvimento de sistemas inteligentes.
Essas áreas exigem domínio tecnológico, capacidade de resolver problemas e familiaridade com ferramentas digitais.
A produção de conteúdo também se destaca. As plataformas digitais impulsionam profissões como criador de vídeos curtos, estrategista digital, gestor de comunidades e especialista em tráfego online. Jovens entendem o comportamento das redes e usam isso para gerar resultados rápidos.
Outro campo que cresce é o de experiência do usuário. Empresas buscam designers e analistas que criam interfaces mais intuitivas e melhoram a forma como as pessoas usam aplicativos e serviços digitais.
Profissões impulsionadas pela inteligência artificial e o que cada uma faz
Analista de dados
Interpreta grandes volumes de informações e ajuda empresas a tomar decisões com base em números e tendências.
Engenheiro de IA e automações
Cria sistemas inteligentes, treina modelos de inteligência artificial e desenvolve ferramentas que automatizam processos.
Especialista em segurança cibernética
Protege sistemas e dados contra invasões, fraudes e ataques digitais, monitorando riscos e criando barreiras de segurança.
Designer de experiência do usuário (UX/UI)
Desenvolve interfaces intuitivas e melhora a experiência das pessoas em sites e aplicativos.
Criador de conteúdo e estrategista digital
Produz vídeos, textos e campanhas para redes sociais e ajuda marcas a se conectar com o público certo.
Gestor de comunidade online
Administra grupos e comunidades digitais, responde usuários e fortalece o vínculo entre marca e público.
Desenvolvedor de softwares inteligentes
Programa aplicativos e plataformas que usam IA para entregar recursos automáticos e personalização.
Especialista em marketing de performance
Planeja campanhas digitais e usa dados para aumentar vendas, engajamento e alcance.
Técnico em manutenção de robôs e automações
Cuida da instalação, manutenção e reparo de máquinas e dispositivos automatizados usados na indústria.
A chegada da inteligência artificial não apenas transforma processos. Ela abre espaço para uma geração que já nasceu dentro desse ambiente tecnológico e que agora assume protagonismo em um mercado cada vez mais dinâmico.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!