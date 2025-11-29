O eletrodoméstico que deve ser desligado da tomada imediatamente durante tempestades para evitar prejuízo

O eletrodoméstico que está entre os aparelhos mais vulneráveis aos picos de energia provocados por raios e instabilidade na rede elétrica

Gabriel Yuri Souto - 29 de novembro de 2025

Eletrodoméstico pode pegar fogo em tempos de chuva (Foto: Reprodução)

Com a chegada das chuvas fortes, aumentam também os picos de energia e as oscilações que atingem a rede elétrica em todo o país.

Entre os eletrodomésticos mais sensíveis a essas variações está o televisor, que costuma ser um dos primeiros a apresentar falhas ou queimar durante tempestades.

A vulnerabilidade decorre da delicadeza das placas internas e das fontes de alimentação usadas nos modelos mais modernos, que dependem de fornecimento estável para operar corretamente.

O que os técnicos recomendam fazer

Especialistas alertam que, ao contrário do que muitos acreditam, não é necessário que um raio caia próximo da residência para que o aparelho seja danificado.

Uma única oscilação forte na rede já pode comprometer componentes eletrônicos.

A recomendação é simples: desligue o televisor da tomada sempre que a tempestade começar. Além disso, remova os cabos conectados ao aparelho, como HDMI, antena e fios de TV por assinatura, porque todos eles podem conduzir sobrecargas que danificam a placa principal.

Reparos desse tipo costumam ser caros e podem representar até mais da metade do valor de um televisor novo, segundo técnicos consultados.

Outro ponto destacado é que estabilizadores comuns não conseguem proteger completamente o aparelho em situações de tempestades intensas.

Embora alguns protetores com tecnologia avançada reduzam parte do impacto, a medida mais eficaz continua sendo desconectar tudo da rede elétrica enquanto durar a instabilidade.

Além da televisão, outros equipamentos também estão na lista dos mais atingidos durante tempestades. Entre eles estão modems, roteadores Wi-Fi, videogames, decodificadores e sistemas de áudio, que possuem componentes igualmente sensíveis a variações bruscas de tensão.

A orientação para todos é a mesma: desligar e retirar da tomada para evitar prejuízos que podem ocorrer em questão de segundos.

Em períodos de clima severo, a prevenção continua sendo a melhor forma de evitar gastos inesperados e preservar os aparelhos eletrônicos. A orientação dos especialistas é clara e direta: ao sinal das primeiras trovoadas, tire tudo da tomada até o tempo firmar novamente.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!