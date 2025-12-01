Governo disponibiliza lista de profissões que garantem aposentadoria aos 55 anos

Vale a pena ficar atento aos detalhes para saber se você também está nessa lista

Pedro Ribeiro - 01 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A aposentadoria continua sendo um dos temas que mais despertam dúvidas entre os trabalhadores, especialmente quando envolve a possibilidade de se aposentar mais cedo.

Por isso, entender como funciona a aposentadoria especial e quem tem direito a solicitar o benefício faz toda a diferença.

O governo atualizou as regras e liberou uma lista completa de profissões que podem garantir a aposentadoria a partir dos 55 anos, desde que o trabalhador comprove as condições necessárias.

Assim, vale a pena ficar atento aos detalhes para saber se você também está nessa lista.

A aposentadoria especial ganhou destaque depois da reforma da Previdência de 2019.

Agora, além do tempo de contribuição, existe uma idade mínima que varia entre 55 e 60 anos, conforme o risco da atividade.

Para comprovar esse direito, o trabalhador precisa apresentar o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário.

Esse documento, emitido pelo empregador com base em laudos técnicos, reúne todas as informações sobre a rotina de trabalho e a exposição contínua a agentes nocivos.

Sem ele, o processo não avança.

Profissões que podem garantir aposentadoria aos 55 anos

A lista de atividades que permitem aposentadoria especial é extensa. Ela contempla profissionais que enfrentam riscos físicos, químicos ou biológicos no dia a dia.

A depender da função, o tempo necessário de contribuição pode ser de 15, 20 ou 25 anos. Veja alguns grupos profissionais que se enquadram:

• Engenharia: engenheiros da construção civil, engenheiros de minas, eletricistas, químicos e metalúrgicos

• Área da saúde: médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos em raio-x, técnicos de laboratório, farmacêuticos e profissionais de necrópsia

• Química e radioatividade: químicos industriais, técnicos de análises químicas e técnicos de radioatividade

• Agropecuária, pesca e caça: trabalhadores rurais, pescadores e caçadores

• Mineração e escavações: mineiros de subsolo, trabalhadores em túneis, galerias e pedreiras

• Construção pesada: trabalhadores em barragens, pontes, torres e grandes estruturas

• Indústrias metalúrgicas e mecânicas: fundições, laminações, ferrarias e caldeiraria

• Setor de transportes: transporte aéreo, marítimo, fluvial, rodoviário, ferroviário e portuário

• Serviços específicos: soldadores, pintores de pistola, operadores de máquinas pneumáticas, esmerilhadores, galvanizadores e fogueiros

• Indústrias especializadas: fabricação de vidros, tintas, esmaltes, vernizes e preparação de couros

• Comunicação e serviços: telegrafia, telefonia, radiocomunicação, lavanderia e tinturaria

• Segurança: vigilantes armados e profissionais de extinção de incêndio

Esses trabalhadores atuam diariamente em ambientes de risco, o que justifica o direito a uma aposentadoria mais cedo.

Tempo mínimo de contribuição para cada nível de risco

O tempo necessário para solicitar a aposentadoria especial depende diretamente do grau de exposição. O governo classifica assim:

• 15 anos para atividades de alto risco

• 20 anos para atividades de médio risco

• 25 anos para atividades de baixo risco

Mesmo com diferentes tempos de contribuição, todos precisam comprovar exposição contínua a agentes nocivos. Sem essa comprovação, o INSS não concede o benefício.

Como solicitar a aposentadoria especial

O pedido é simples e pode ser feito totalmente pela internet, por meio do portal Meu INSS.

Basta acessar o sistema, selecionar a opção “Aposentadoria por Tempo de Contribuição” e anexar os documentos, incluindo o PPP.

Esse formato digital facilita a vida do trabalhador e evita deslocamentos desnecessários.

Quem preferir também pode fazer o pedido presencialmente em uma agência do INSS. Nesse caso, é preciso agendar o atendimento.

A aposentadoria especial continua sendo um direito importante para muitos profissionais que dedicam a vida a atividades desgastantes e de risco.

Entender as regras e manter a documentação em dia é o caminho para garantir o benefício no momento certo.

