Grávida é uma das vítimas de grupo que praticou série de assaltos violentos em Aparecida de Goiânia

Ao serem detidos, um dos suspeitos ainda fraturou dois dedos de policial após investida violenta

Davi Galvão - 01 de dezembro de 2025

Mulher grávida ficou ferida após assalto violento. Suspeitos foram presos. (Foto: Divulgação/PMGO)

Dois adolescentes foram apreendidos e dois homens presos após uma sequência de roubos violentos que teve como vítimas, entre elas, uma mulher grávida, no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, na madrugada desta segunda-feira (1º). Os detidos têm 21 e 32 anos, enquanto os menores envolvidos possuem 17 anos.

De acordo com o registro policial, a gestante e o marido seguiam de motocicleta quando foram abordados e agredidos pelo grupo, que levou dois celulares.

Conforme o boletim de ocorrência, os assaltantes agiram com extrema violência e fugiram em um veículo branco.

Na sequência, os quatro também roubaram dois adolescentes, de 14 e 15 anos, subtraindo um relógio, um perfume, documentos pessoais e cerca de R$ 30 em dinheiro.

A Polícia Militar (PM) realizou buscas e interceptou o carro pouco depois. Durante a abordagem, o condutor do veículo, que disse ser motorista por aplicativo, reagiu e fraturou dois dedos da mão esquerda de um policial ao partir para cima do comandante da equipe.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, sendo que os dois homens devem responder por roubo, lesão corporal e resistência. O que agrediu o policial ainda terá o agravante da violência ter sido cometida contra um agente de segurança pública.

Os dois menores responderão por ato infracional análogo ao crime de roubo. Todos os pertences das vítimas foram recuperados.

