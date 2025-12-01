Influenciador gera polêmica ao fazer alerta sobre homens de Goiânia

Em vídeo publicado no Instagram, ele elogia cultura da capital, mas reforça situação que enxergou na cidade

Gabriella Pinheiro - 01 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Uma semana. Esse foi o tempo que o influenciador mineiro Matheus Lucas precisou para chegar a uma conclusão sobre Goiânia: a suposta falta de homens disponíveis no “mercado”.

Em um vídeo publicado no Instagram, ele começa elogiando a culinária e a educação das pessoas. No entanto, afirma que as mulheres solteiras estariam “sofrendo” pela ausência de homens disponíveis.

“Goiânia literalmente não tem homem disponível”, destaca.

Em seguida, Matheus divide os goianienses em três categorias.

“A primeira é a do homem lindo, inteligente e bem-sucedido — mas que também está procurando outro homem lindo, simpático e bem-sucedido. […] Eles ocupam 60% da população de Goiânia”, afirmou.

A segunda categoria, segundo ele, reúne homens que “não sabem sequer manter uma conversa com uma mulher”.

Nesse caso, o influenciador comenta que muitos já chegam impondo condições, como exigir que a mulher esteja com as unhas feitas, malhe com frequência, entre outras cobranças.

“Isso broxa uma mulher. [Esses homens] ocupam cerca de 20%”, diz.

Por fim, os outros 10% corresponderiam, segundo ele, aos homens casados.

Veja o vídeo:

