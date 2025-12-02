6 signos que estão com muita sorte e têm chance de ganhar na Mega da Virada

Energia astrológica indica potenciais financeiros inéditos que prometem movimentar expectativas neste fim de ano para alguns nativos

Magno Oliver - 02 de dezembro de 2025

O prêmio deste ano é o maior da história da Mega da Virada. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Com a Mega da Virada se aproximando e o prêmio bilionário chamando atenção de milhões de brasileiros, muitos curiosos se voltam para o horóscopo em busca de pistas extras para levar a bolada financeira.

A astrologia não garante resultados, mas alguns signos realmente entram em ciclos mais favoráveis, marcados por sorte, expansão e alinhamentos energéticos que estimulam oportunidades raras.

6 signos que estão com muita sorte e têm chance de ganhar na Mega da Virada

1. Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Com Júpiter em posição favorável e alinhado ao sol, sagitarianos vivem um momento de ousadia equilibrada e prosperidade financeira. A confiança aumenta e a intuição financeira fica mais afiada, o que pode levar a escolhas certeiras.

2. Leão – 22 de julho e 22 de agosto

Leoninos recebem influência direta do luar de fim de anoa, ampliando clareza mental e capacidade de perceber oportunidades que antes não eram perceptíveis para sua fase de vida. A energia de destaque favorece palpites mais inspirados e menos impulsivos.

3. Áries – 21 de março a 20 de abril

Arianos e arianas vivem um momento de ação calculada, diferentemente do impulso comum que os demais nativos de outras casas do zodíaco. Marte favorece decisões rápidas, porém inteligentes, que podem render resultados positivos em apostas e escolhas estratégicas.

4. Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Librianos entram em fase harmônica, com boa intuição e raciocínio claro. Essa combinação os ajuda a identificar padrões, interpretar sinais e escolher caminhos com mais precisão. Momento para planejar bem as finanças e repensar um pouco as amizades.

5. Peixes – 19 de fevereiro a 20 de março

Piscianos estão em um período de conexão interna intensa de forma emocional e muito espiritual. Netuno estimula pressentimentos e aumenta a atenção a pequenos detalhes, algo valioso quando o assunto é sorte. Não é o momento para o amor romântico, mas quem sabe o amor de amigos, familiares e pessoas que você gosta.

6. Touro – 21 de abril e 20 de maio

Com Vênus em trânsito positivo, taurinos ficam mais atentos a oportunidades e menos propensos a arriscar por impulso. Essa calma facilita palpites certeiros e análises rápidas. Tenham calma ao fechar novos projetos de vida e não descarte nunca seu amor por hobbies.

