A regulagem do micro-ondas que aquece melhor, não resseca a comida e economiza energia ao mesmo tempo

Uma configuração simples, ignorada pela maioria dos usuários, melhora o aquecimento, preserva textura e ainda reduz o consumo do aparelho

Gabriel Yuri Souto - 02 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ IA)

Embora o micro-ondas seja um dos eletrodomésticos mais usados da casa, muitas pessoas relatam que a comida fica quente por fora e fria por dentro.

Em outros casos, ela esquenta rápido, mas perde umidade e resseca. Esse problema não tem relação com defeito no aparelho, e sim com a forma como ele distribui energia durante o aquecimento.

Como o micro-ondas trabalha por ondas eletromagnéticas, ele depende da potência selecionada e do tempo para agir de forma uniforme.

É aqui que entra a regulagem do micro-ondas que quase ninguém utiliza no dia a dia.

A regulagem que melhora o aquecimento e preserva a suculência da comida

A configuração responsável por esse resultado é o ajuste de potência média, geralmente entre 40% e 60%. Diferente da potência máxima, que libera ondas muito intensas e aquece de forma irregular, a potência média distribui energia de maneira gradual.

Isso permite que o calor alcance o interior do alimento sem que a superfície resseque ou forme pontos extremamente quentes. O processo se torna mais parecido com um aquecimento tradicional, porém mais rápido e eficiente.

Esse equilíbrio faz com que a comida volte a ficar macia, úmida e quente por igual.

Por que usar potência máxima aumenta o consumo e piora o resultado

Quando o micro-ondas funciona sempre no nível máximo, ele força o aquecimento imediato da parte externa do alimento. Essa intensidade alta faz com que a água presente na superfície evapore rápido demais, deixando o prato seco.

Além disso, a potência total exige mais energia em pouco tempo, o que aumenta o consumo desnecessariamente. Já quando o aparelho opera em potência média, o ciclo de ondas acontece de forma intermitente, o que economiza energia sem comprometer o resultado.

Esse ajuste simples melhora tanto o desempenho quanto a conta de luz.

Como a potência média evita pontos frios e melhora a textura

Na potência intermediária, as ondas têm tempo para penetrar mais fundo no alimento antes de atingir o ponto de ebulição na superfície.

Isso reduz o efeito de “choque de calor”, comum quando se usa potência máxima. Com o aquecimento distribuído, a temperatura sobe de maneira uniforme e mantém a umidade natural da comida. O prato final não apenas esquenta melhor, como também mantém o sabor original.

É esse comportamento mais estável que torna o ajuste tão eficiente.

Por que essa regulagem também prolonga a vida útil do micro-ondas

Além de melhorar o aquecimento, operar sempre na potência máxima aumenta o desgaste interno do eletrodoméstico, especialmente do magnetron, responsável por gerar as ondas. Usar potências intermediárias reduz o estresse térmico do aparelho e prolonga sua durabilidade.

Assim, a regulagem do micro-ondas não só melhora o preparo do alimento, como também diminui a necessidade de manutenção.

O aparelho trabalha menos, esquenta melhor e dura mais tempo.

