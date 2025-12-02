Goiás pode ter temporais de 30 mm com queda de granizo, alerta meteorologia; confira previsão do tempo

Avanço de uma frente fria pela região Sudoeste deve provocar mudanças nas condições do tempo

Gabriella Pinheiro - 02 de dezembro de 2025

Nuvens carregadas em Anápolis (Foto: Paulo Roberto Belém / Portal 6)

O cenário meteorológico previsto para Goiás na próxima quarta-feira (03) indica tempestades entre 20 e 30 mm/hora ou 50 mm/dia, com possibilidade de rajadas de vento acima de 50 km/h, além de eventual queda de granizo e incidência de raios, conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo).

De acordo com o informe, o avanço de uma frente fria pela região Sudoeste do Brasil provocará mudanças nas condições do tempo.

Entre as regiões, as mais afetadas devem ser Oeste, Leste e Centro, com volume de chuva de 30 mm. Logo atrás aparecem Norte, Sudoeste e Sul, com 25 mm.

Em relação aos municípios, Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor, Três Ranchos, Mineiros, Ipameri, Santa Helena, Rubiataba, Firminópolis e Brazabrantes devem receber as maiores precipitações, com 15 mm cada.

Na sequência, Jataí, Luziânia, Goiandira, Morrinhos, Formosa, Cristalina, Goianésia, Iporá, Caiapônia, Doverlândia, São João da Paraúna, Palminópolis e Cocalzinho registram previsão de 12 mm.

Por fim, Anápolis, Porangatu, Catalão, Ceres, Flores de Goiás, Davinópolis, Araguapaz, Aruanã, Montes Claros, Palmeiras de Goiás, Chapadão do Céu e Goiatuba aparecem com 10 mm.

