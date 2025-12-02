Últimos dias para se inscrever em concurso goiano com salários de mais de R$ 9,5 mil

Seleção contará com prova objetiva para todos os cargos, além de exame discursivo e prova de títulos para os cargos de nível superior

Davi Galvão - 02 de dezembro de 2025

Imagem mostra candidatos prestando concurso público. (Foto: Agência Brasil)

Entram nos últimos dias as inscrições para o concurso público aberto pela Prefeitura de Planaltina, que oferece vagas para profissionais de níveis médio e superior em diversas áreas, com salários de até R$ 9,5 mil.

O edital prevê oportunidades para fiscal de trânsito e transporte (02), assistente social (02), monitor de educação básica (100), nutricionista (02), professor de ciências físicas e biológicas (02), professor de educação física (02), professor de geografia (02), professor de história (02), professor de inglês (02), professor intérprete/libras (02) e professor de língua portuguesa (05).

Há ainda vagas para professor de matemática (05), professor pedagogo (50), fiscal ambiental (02), fiscal de serviços públicos (02), fiscal de tributos (02), agente comunitário de saúde (24) e médico especialista em neurologia (02).

As inscrições seguem abertas somente até esta quinta-feira (04), no site do Instituto ACCESS, com taxas entre R$ 47 e R$ 68.

Os selecionados deverão cumprir jornadas entre 20 e 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 1.600 a R$ 9.515,24.

A seleção contará com prova objetiva para todos os cargos, marcada para 11 de janeiro de 2026. Para as funções de nível superior também haverá prova discursiva e prova de títulos.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, conforme decisão da Prefeitura de Planaltina.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

