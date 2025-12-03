Fúria e facadas da ex: como guerra entre Andressa e Cachoeira virou caso de polícia

Ex-esposa de Carlinhos Cachoeira foi detida em Goiânia após invadir escritório de advocacia

Davi Galvão Davi Galvão -
Confusão ocorreu por conta de um imóvel no centro da disputa judicial entre Andressa Melo e Carlinhos Cachoeira. (Foto: Reprodução)
Confusão ocorreu por conta de um imóvel no centro da disputa judicial entre Andressa Melo e Carlinhos Cachoeira. (Foto: Reprodução)

A advogada Andressa Melo, ex-esposa do empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, foi detida e conduzida à Central de Flagrantes de Goiânia na terça-feira (02). O incidente ocorreu após ela invadir o escritório de advocacia que representa seu ex-marido.

Após ser ouvida pelas autoridades, Andressa foi liberada, mas autuada pelos crimes de exercício arbitrário das próprias razões e injúria.

O conflito teve início quando Andressa, acompanhada por um grupo de aproximadamente dez homens, teria ordenado o arrombamento do portão do imóvel com o objetivo de retirar documentos e objetos pessoais. A ação contraria uma decisão judicial que a proíbe de acessar o local enquanto o processo de partilha de bens do casal estiver em andamento.

Leia também

Desde setembro, o imóvel está judicialmente bloqueado, após a Justiça negar um pedido de Andressa para utilizá-lo.

Em declaração ao jornal O Popular, o advogado Matheus Hanun, que atualmente ocupa o escritório, relatou que o grupo liderado por Andressa arrombou o portão e subtraiu móveis, objetos e documentos.

Dois seguranças que a acompanhavam também foram detidos, acusados de se passarem por policiais durante a ação, e foram autuados por exercício arbitrário das próprias razões e falsa identidade.

A disputa judicial pelo imóvel

Localizado no Parque das Laranjeiras, o imóvel tornou-se o epicentro de uma complexa batalha judicial. Embora pertença a Carlinhos Cachoeira desde 2012, a propriedade foi transferida para uma empresa de Andressa em 2017. O local abrigou um escritório da advogada até o final do ano passado.

Atualmente, a posse do imóvel está sob disputa no Juízo da Família como parte do processo de divórcio, o que impede a ocupação ou disposição por qualquer uma das partes.

Anteriormente, Andressa já havia solicitado à Justiça a restituição e o livre acesso ao local, alegando a necessidade de exercer suas atividades profissionais, mas o pedido foi indeferido.

Mandado de prisão contra Cachoeira

Paralelamente, Carlinhos Cachoeira continua com um mandado de prisão civil em aberto, expedido pela 6ª Vara de Família de Goiânia. A ordem de prisão, com duração de 70 dias, refere-se a uma dívida de pensão alimentícia superior a R$ 1,17 milhão, movida por Andressa.

Apesar de tentativas de acordo, o valor não foi quitado, e a Justiça manteve a ordem de captura no final de novembro.

A defesa de Cachoeira afirma que ele está em Goiânia e “à disposição”, mas ele não se apresentou às autoridades nem foi localizado para o cumprimento do mandado, que pode ser executado a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias