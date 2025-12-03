Roger Waters lança música com menção a Marielle Franco
Não é a primeira vez que o artista inglês presta homenagem a Marielle
Roger Waters, 82, lançou no sábado “Sumud”, música que faz menção à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.
A música tem o título da palavra árabe que significa “persistência inabalável” ou “firmeza perseverante”. Waters cita várias figuras ativistas, históricas e/ou contemporâneas como Rachel Corrie, Shireen Abu Akleh, Sophie Scholl e Anne Frank.
No trecho em que se refere a Marielle, ele diz: “Lembro-me bem de você/ De onde você ficou, de onde você caiu/ Você foi brutalmente assassinada/ Mas seu espírito permanece”.
Não é a primeira vez que o artista presta homenagem a Marielle. Em um show no Rio em 2018, ele usou a camiseta com a frase “lute como Marielle Franco” e convidou ao palco pessoas a filha da política, Luyara Santos, a irmã Anielle Franco e a viúva Mônica Benício. O nome da brasileira já apareceu no telão durante os shows dele.