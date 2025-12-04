Virginia Fonseca exibe decoração natalina impressionante de mansão em Goiânia

Nas imagens, filhos da influenciadora aparecem com roupas vermelhas, em referência a data comemorativa

Gabriella Pinheiro - 04 de dezembro de 2025

Imagem mostra influenciadora Virginia Fonseca e os três filhos. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Em mais um ano, a influenciadora digital Virginia Fonseca, de 26 anos, decidiu investir pesado na decoração de Natal da mansão, localizada em Goiânia.

Na última quarta-feira (03), a celebridade publicou um vídeo no perfil oficial do Instagram mostrando alguns detalhes da propriedade, que está totalmente iluminada.

Nas imagens, Virginia aparece ao lado dos filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — durante a inauguração das luzes da casa, que possui 3,3 mil metros quadrados. Todos vestiam roupas vermelhas, em referência ao clima natalino.

“Entramos em dezembro e, para mim, começou a melhor época do ano: Natal! Natal a gente comemora o nascimento de Jesus, família, amor, presenteia quem a gente ama, muita comida gostosa, luzes… Enfim, eu amo essa data e não abro mão de viver intensamente cada momento com a minha família! Por aqui já estamos em clima natalino”, escreveu na legenda.

Localizado no Residencial Aldeia do Vale, o imóvel está à venda por R$ 29 milhões e possui sete suítes, nove banheiros e cerca de 1 mil metros de área total construída.

O lote ainda conta com escritório, brinquedoteca, bar, duas varandas, poço semiartesiano, garagem, salas de estar e piscinas.

Chamou atenção novamente

Em 2024, a influenciadora também chamou atenção ao aparecer vestida de verde e mostrar a decoração grandiosa para o fim de ano.

Assim como neste ano, a mansão foi completamente decorada — desde a entrada até o jardim da piscina — com grande quantidade de luzes e esculturas inspiradas na data.

Além disso, o local ainda tinha árvores de Natal decoradas com bolas douradas, montadas na parte interna da residência.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia (@virginia)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!