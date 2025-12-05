Empresário é preso após ‘gato’ de R$ 13 mil em Aparecida de Goiânia; imóvel ainda tinha ordem de despejo por dívidas

Na delegacia, ele se comprometeu a cumprir com as decisões judiciais

Davi Galvão - 05 de dezembro de 2025

Gato foi descoberto pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação)

Um empresário, de 51 anos, foi preso em flagrante em Aparecida de Goiânia após a Polícia Civil (PC) descobrir uma ligação clandestina de energia, popularmente conhecida como “gato”, dando um prejuízo de mais de R$ 13 mil a Equatorial.

A irregularidade foi identificada durante uma ação do 5º Distrito Policial, que confirmou a existência de uma ligação clandestina diretamente no poste, gerando prejuízo à concessionária de energia e expondo frequentadores do local a risco.

A fiscalização que encontrou o gato contou com apoio da concessionária e da Polícia Técnico-Científica.

Durante a apuração, os agentes também verificaram que o imóvel estava sob sentença judicial de despejo devido a mais de R$ 20 mil em débitos de aluguel.

O responsável pelo estabelecimento foi informado da decisão e se comprometeu, na delegacia, a cumprir a ordem judicial.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!