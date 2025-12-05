Empresário é preso após ‘gato’ de R$ 13 mil em Aparecida de Goiânia; imóvel ainda tinha ordem de despejo por dívidas

Na delegacia, ele se comprometeu a cumprir com as decisões judiciais

Davi Galvão Davi Galvão -
Gato foi descoberto pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação)
Gato foi descoberto pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação)

Um empresário, de 51 anos, foi preso em flagrante em Aparecida de Goiânia após a Polícia Civil (PC) descobrir uma ligação clandestina de energia, popularmente conhecida como “gato”, dando um prejuízo de mais de R$ 13 mil a Equatorial.

A irregularidade foi identificada durante uma ação do 5º Distrito Policial, que confirmou a existência de uma ligação clandestina diretamente no poste, gerando prejuízo à concessionária de energia e expondo frequentadores do local a risco.

A fiscalização que encontrou o gato contou com apoio da concessionária e da Polícia Técnico-Científica.

Leia também

Durante a apuração, os agentes também verificaram que o imóvel estava sob sentença judicial de despejo devido a mais de R$ 20 mil em débitos de aluguel.

O responsável pelo estabelecimento foi informado da decisão e se comprometeu, na delegacia, a cumprir a ordem judicial.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias