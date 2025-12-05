Fenômeno natural deve trazer chuvas mais intensas para Goiás no final de semana; confira a previsão do tempo

Com isso, haverá mudanças nas condições, com risco potencial para formação de tempestades

Gabriella Pinheiro - 05 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de chuva em Goiás. (Foto: Felipe Homsi)

As chuvas de maior intensidade devem marcar presença em Goiás no próximo sábado (06), conforme aponta o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

A situação será motivada por um fenômeno que consiste na formação de um corredor de umidade sobre o Brasil Central, mais conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul.

Com isso, haverá mudanças nas condições do tempo, com risco potencial para formação de tempestades elevado, com rajadas de vento e raios.

Além disso, todos os municípios aparecem com risco potencial de tempestades, com chuvas entre 30 e 40 mm/hora ou 60 mm/dia, e possibilidade de rajadas de vento acima de 60 km/h.

Dentre as regiões, Norte, Oeste, Leste, Centro e Sul devem registrar 35 mm. Em contrapartida, a região Sudoeste aparece logo atrás, com 30 mm.

Porangatu, Aruanã e Cocalzinho despontam com os maiores índices pluviométricos do Estado, com 20 mm.

Catalão, Formosa, Palmeiras de Goiás, São João da Paraúna, Bonfinópolis e Estrela do Norte aparecem logo atrás, com 18 mm.

No meio-termo estão Goiânia, Anápolis, Jataí, Rio Verde, Luziânia, Castelândia, Palminópolis, Firminópolis, Caiapônia, Montes Claros, Araguapaz, Iporá, Rubiataba, Davinópolis, Goianésia, Ceres, Morrinhos, Ipameri, Três Ranchos e Goiandira.

Por fim, Itumbiara, Ouvidor, Mineiros, Cristalina e Doverlândia devem registrar 12 mm.

