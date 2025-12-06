‘Quem me ama está me ajudando a levantar’, diz Mel Maia após morte da mãe

Folhapress - 06 de dezembro de 2025

Mel Maia ao lado da mãe. (Foto: Redes Sociais)

A atriz Mel Maia, 21, falou pela primeira vez a respeito da morte da mãe, Débora, que foi encontrada morta em casa, no dia 28 de novembro, no Rio de Janeiro.

Pelas redes sociais, a artista comentou sobre como as mensagens de carinho dos fãs a têm ajudado nesse momento doloroso.

“Estes últimos dias têm sido os mais difíceis da minha vida. Passando aqui para agradecer demais cada mensagem de carinho, cada oração e a cada pessoa que tem me mandado força e afeto. Isso tem feito toda a diferença para mim e para os meus”, disse.

Em outro trecho da publicação, a artista de “Os Donos do Jogo” (Netflix) contou que tem se mantido mais reclusa desde o incidente para poder cuidar da saúde mental e viver o luto.

“Estou cuidando de mim e da minha família, vivendo esse processo no meu tempo, com calma e com amor. É a presença diária de quem me ama que está me ajudando a levantar a cada dia neste momento difícil, lidando com o luto pela pessoa mais importante da minha vida”.

A empresária Débora Maia, 53, foi encontrada morta no final do mês de novembro no apartamento dela, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Quem encontrou o corpo foi uma funcionária da família.

A reportagem apurou com pessoas próximas da atriz que mãe e filha estavam distanciadas há cerca de um ano após a separação dela e de Luciano Souza, pai de Mel e Yasmin, de 24 anos.