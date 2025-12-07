Assessor de deputado que se masturbava na janela de prédio de luxo em Goiânia minimiza o ato obsceno

Mauro Rubem diz que tomará "providências necessárias" e que assessor "já tem laudo de acompanhamento psiquiátrico"; Camilo insinuou processar o Portal 6 caso a história fosse publicada

Danilo Boaventura - 07 de dezembro de 2025

Camilo Bueno Rodovalho é advogado, ativista político e assessor parlamentar do deputado estadual Mauro Rubem. (Foto: Reprodução/ Portal 6)

Lotado no gabinete do deputado estadual Mauro Rubem (PT) como assessor parlamentar, o advogado e ativista político Camilo Bueno Rodovalho foi flagrado cometendo atos obscenos na janela de seu apartamento em um edifício de luxo no Jardim Goiás, bairro nobre de Goiânia.

Moradores de um condomínio vizinho registraram inúmeras fotos e vídeos do rapaz expondo suas partes íntimas e se masturbando. As mídias já estão em posse da Polícia Civil de Goiânia, que, por preliminarmente, enquadrou o caso apenas como “ato obsceno”.

Procurado pela Rápidas, Camilo Bueno Rodovalho admitiu a prática e a atribuiu a um “adoecimento psicológico”. Ele enviou à coluna laudos não recentes que atestam diagnósticos de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Segundo o assessor parlamentar, o ato foi consequência de uma “crise de mania” e não um “problema comportamental”. Tanto é que ele minimizou a gravidade do que fez.

Por áudio, ele argumentou que estava no seu quarto, um espaço privado, e a “metros de distância” da janela. O que não é verdade. A maioria dos registros aos quais a Polícia Civil tem em mãos mostram ele rente à tela de proteção.

A postura de relativização do ocorrido foi acompanhada de uma insinuação de que poderia acionar juridicamente o Portal 6 caso a reportagem fosse negativa para ele.

Vizinhos escandalizados e incomodados

O comportamento de Camilo, no entanto, causou indignação e medo nos vizinhos. No registro policial, um morador relatou que a cena foi vista por diversas pessoas, inclusive em trânsito pela rua, e que já havia outros relatos de episódios semelhantes no grupo de WhatsApp do condomínio.

A ampla visibilidade da conduta, que podia ser presenciada por crianças, foi um dos principais pontos de preocupação manifestados pelos denunciantes, que se sentiram violados em sua privacidade e segurança.

Deputado chamará o assessor para conversar

O deputado Mauro Rubem, por sua vez, informou que tomou conhecimento do fato através do Portal 6.

Em nota, afirmou que conversará com o servidor, a quem se referiu como alguém que “já tem laudo de acompanhamento psiquiátrico”, e que tomará as “providências necessárias” diante do cenário.

